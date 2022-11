¡Qué falta que le hace al Congreso Jorge Enrique Robledo!

Por: José Arlex Arias Arias |

noviembre 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El 16 de junio de este año, en un emotivo homenaje, fue despedido Jorge Enrique Robledo Castillo de su carácter de congresista, ya que tomó la decisión voluntaria de no aspirar más a la elección como senador. Lo hizo en medio de una gran ceremonia puesto que el Congreso lo distinguió con la Cruz Extraordinaria Placa de Oro, por su labor en estos 20 años.

Era el mínimo gesto que debió brindarle no solo el Congreso sino el pueblo colombiano al hombre más brillante que ha pasado por esas toldas y quizás uno de los mejores de la historia, sin exagerar al nivel de un Jorge Eliécer Gaitán. Ese reconocimiento a Robledo provino de todos los sectores políticos con quienes ha controvertido, siempre cuidando el contenido y veracidad de sus afirmaciones, combinado con un lenguaje fácil de entender y una oratoria vehemente, pero sin herir; humilde pero también valiente.

-Publicidad.-

Jorge Enrique Robledo Castillo no solo se constituyó en el mejor congresista que haya dado la historia contemporánea de Colombia, sino que sus enseñanzas desentrañaron el papel que juega la burguesía intermediaria cuando se convierte en representante de los intereses extranjeros, traicionando la defensa del interés nacional.

Son de gran valor los profundos debates que revelaron la todopoderosa mafia corrupta que sigue anidando en muchos sectores que gobiernan a este país; pero su gran obra es haber demostrado que los gobiernos desde César Gaviria se turnan para conspirar contra la Nación, lo cual está magníficamente señalado al constatar su postración ante el modelo neoliberal, la globalización con las Áreas y/o Tratados de Libre Comercio y la anexión de Colombia a la OCDE.

Publicidad.

El día 3 de este mes la encuesta de Cifras & Conceptos eligió a Jorge Enrique Robledo como el mejor senador del año 2022. Pese a que terminó su periodo el pasado 20 de julio, ganó con una votación del 17 %.

Este primer lugar lo obtuvo por décimo año consecutivo. Cifras & Conceptos, en su Panel de Opinión, hace un estudio que busca “conocer la percepción de los diferentes líderes de opinión del país en temas políticos, económicos, sociales y ambientales identificados en cinco redes: académico, medios, político, sector privado y organizaciones sociales. Es una serie histórica que mide el cambio de opinión y procesos de coyuntura”.

En esta ocasión se hicieron entrevistas telefónicas, presenciales y vía internet, con aplicación de cuestionario estructurado, entre los días 12 de julio y 3 de octubre de 2022, a 1431 líderes de opinión seleccionados en todo el país, explica su ficha técnica.

Con el debido respeto por el maestro Federico Silva, compositor de la letra de este legendario tango, el Congreso le puede decir: ¡Qué falta que me haces!, cuando en su claustro hay un gran vacío ante la falta de brillantez, luz y transparencia de la inmensa mayoría de sus moradores.

Ese vacío también comienza a sentirse en el país por las promesas incumplidas de un cambio que no llega y fue prometido por el presidente Petro: Una reforma tributaria que pagarían 4000 ricos terminó gravando a la clase media y pobre; aumentó el precio de la gasolina; la condonación de la deuda del Icetex está en “veremos”; la renegociación del TLC con EEUU, que les prometió a los productores desde el 8 de agosto, no sucederá; la neutralidad en el conflicto Ucrania-Rusia no soportó la presión de la visita de altos funcionarios de EEUU y les encimó la entrega de la Amazonía. No aguanta… ¡Todo en menos de cien días!