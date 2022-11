Camilo reveló lo que todos temían: los Montaner sí son una secta

.Publicidad.

Hace poco la familia Montaner dio a conocer que tendrían una serie en la plataforma de Disney en la cual compartirían muchos momentos emotivos de su vida, además anunciaron que las parejas de los hijos del cantante Ricardo Montaner, uno de los famosos es el esposo de Evaluna, Camilo Echeverry.

Si bien la intención tanto de la productora como de la familia era abrir sus puertas para ser más cercanos a sus seguidores, en su momento, la noticia causó gran revuelo en redes sociales y recibió muchos comentarios negativos.

-Publicidad.-

Vea también: “Son una secta y se van a comer a Camilo” el inmenso odio de la gente a la serie de los Montaner

En una reciente entrevista, Camilo y Evaluna hablaron sobre las diferentes reacciones y de cómo ha sido la recepción de la serie por el público.

Publicidad.

Por su parte, Camilo Echeverry a modo de broma dijo “sí,somos una secta”. Inmediatamente Evaluna Montaner, que a su padre no le agradan que ese tipo de comentarios “A mi papá le molesta que le digan así a la familia porque él es muy orgulloso de esta familia y como que para él es un insulto gigante que lo vean no como lo que es, pero a mí me da mucha risa que digan eso, la verdad es muy gracioso”.

La serie ya se encuentra en Disney y en total tiene 10 capítulos, de los cuales solo cinco fueron puestos en la plataforma y tienen una duración entre 40 - 45 minutos, los restantes serán lanzados en 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Montaner (@losmontaner)