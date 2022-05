¿Qué estaría pensando Simón Bolívar?

Por: Víctor Álvaro |

mayo 27, 2022

Pueblo mío sufrido aguantador y fecundo

Somos el país más feliz del mundo

Con los políticos más corruptos del mundo:

Hoy Piedad Córdoba con 68 mil US$ de lo cual ha dado 3 versiones de su procedencia

Petrochuspas y su aporte a la campaña por parte de Juan Carlos Montes hoy residente en Suiza.

Roy Barreras y maletín en cuero de lagarto dejado en el Hotel de la Opera repleto de $$$ a lo cual el congresista Barreras dijo que esa millonada en su maletín era para sus gastos diarios.

Caso de Gustavo Bolívar y el “tumbao” que le hizo al hijo de Bruno Díaz por un contrato.

Luis Javier Rojas Morera, hijo del excongresista Luis Javier Rojas del Huila, que lo cogieron en carro del congreso con 614 millones en un retén del ejército en el norte de Bogotá el hijo del congresista ofreció sobornó a los agentes del ejército con 100 millones, pero aún así lo enjuiciaron por soborno y no por el $$ que portaba de lo cual no pudo dar razón de su procedencia; y a lo cual la justicia dejó de lado pues no amerita investigar

Y cuando hablamos de millones y millones recordemos que por el Abudineo al erario público llevado a cabo por la exministra de comunicaciones quien actúo con dolo y culpa grave en omisión de su cargo al ser ella ordenadora del gasto, esos 70.000 millones se perdieron y la exministra gozando de buena salud cobijada por la casa Char de la costa y con la seguridad que su amiga la Procuradora Cabello Blanco nunca le dará apertura al proceso de responsabilidad fiscal, entre bomberos no se pisan las mangueras.

Con un capítulo muy extenso el caso de la constructora brasileña Odebrecht donde muchos políticos hoy vigentes y que en el Congreso nunca será judicializados, incluso con visitas a Brasil buscando apoyo para las campañas políticas.

Y lo más triste es el caso de los políticos santandereanos en cabeza de los flamantes Aguilar, quienes hoy se encuentran presos, tanto el padre como el hijo Richard Aguilar, quien fue capturado por agentes de la Fiscalía por órdenes de la Corte Suprema de Justicia por casos de corrupción ejerciendo el cargo de gobernador entre los años 2012 y 2015 al comprobarse que exigía comisión por los contratos de obras públicas, y en especial con el suministro de alimentación a los estudiantes en 82 municipios del departamento según el contrato N° 2406 del 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Según datos de la Procuraduría General de la Nación, hasta octubre de 2020 se han registrado 837 registros para investigación disciplinaria, que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales. La Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación no hacen mucho, lo cual debería conducir a juicios de responsabilidad fiscal y a penas de cárcel en el futuro cercano. Entre los actos de corrupción descritos por la Procuraduría en tiempo de pandemia están: sobrecostos, direccionamiento contractual, cubrimiento de favores políticos, pagos a financiadores de campañas o uso de recursos para objetos innecesarios, aprovechando la declaración de urgencia manifiesta a nivel nacional.

Y la “ñeñepolítica”: José Hernández Aponte (asesinado en Brasil) y María Claudia Daza quienes aportaron grandes recursos para la elección de Porky y sus secuaces.

El caso de Liliana Pardo quien ejerció como directora de la IDU en 2018 fue condenada a 19 años de cárcel por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés en la celebración de contratos por apropiación e interés en contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y quien con su jefe el exalcalde Samuel Moreno, ella como prófuga de la justicia y el hijo de mi General Rojas y sus nietos en cana por corruptos.

Pero somos el país mas feliz del mundo, o que digan lo contrario. ¿Qué estará pensando Simón Bolívar por haberles dado libertad a esta parranda de corruptos colombianos, que quieren y buscan seguir viviendo del erario?, eso hace parte de la fauna que nace, crece y se reproduce día a día y todos felices.