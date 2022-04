¿Qué es lo que sabe Rueda de Jesurún que no lo echa de la selección Colombia?

.Publicidad.

Mientras Federaciones más serias como Bolivia y Chile ya buscan los responsables para iniciar el proceso eliminatorio al 2026, en Colombia aún esperamos que puedan echar a Reinaldo Rueda. El técnico vallecaucano quien gana más de lo que ganaba Pekerman, 3 millones de dólares, ha decidido esperar a que se cumpla su contrato o que lo echen para no resignarse a recibir su indemnización, un lado oscuro que ha venido mostrando Rueda en esta última parte de su carrera.

Por eso no renuncia a la selección a pesar de los pésimos resultados que nos condenaron a la eliminación. Mientras se han soltado nombres casi que de la nada, que Gareca, que Bielsa, la selección quiere ahorrarse medio año de contrato viendo hojas de vida. Periodistas como Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño han hecho una cruzada para que se contrate a Gamero y lo que uno se pregunta es ¿cuál es la necesidad de cierta parte del periodismo de cuidarle el bolsillo a Jesurún y a Alzate?

Hay algo turbio que no quiere que se haga público y de la cual podría ser testigo Reinaldo Rueda, si no ¿qué presentación tiene que no se haya puesto de patitas en la calle a Reinaldo Rueda?