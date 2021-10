¿Qué es lo que está pasando en Davivienda? Le desocupan la cuenta a Jessica de la Peña

En menos de 24 horas al menos dos clientes de Davivienda denunciaron que todos sus ahorros desaparecieron en misteriosas transacciones mientras dormían. Además los ladrones les hicieron un regalito: pedir millonarios prestamos a su nombre. Sin un peso y sobregirada quedó la querida presentadora de Noticias RCN quien denunció el atraco en su cuenta de Twitter:

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo.

— Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021