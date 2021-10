No se quedó callada: el desquite de Epa Colombia con Diego Trujillo

El actor se unió a la lista de las celebridades que cuestionaron a la empresaria cuando lanzó fajos de billetes desde un helicóptero, ella no se quedó callada

Solo hace dos días, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia fue tendencia al compartir un video donde lanzaba fajos de billetes de 50 mil desde un helicoperto, lo que causó revuelo en los colombianos y revivió interrogantes sobre su imperio de keratinas. Algunos hasta la llamaron lavadora de dinero.

Muchas celebridades no dudaron en escribir su opinión sobre Epa Colombia, entre ellos el famoso actor Diego Trujillo “En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero?” twitteó el famoso solo horas después de publicado el video.

En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero? — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) October 5, 2021

“Más de un político y más de un actor atacado, emprende pirobo, trabaje mi amor, haga negocio. Que hablen bien o que hablen mal pero que hablen. Que hablen todo lo que quieran que mientras ustedes lloran nosotras reímos. Uno no puede ser envidioso, no puede hablar de lo que no sabe porque los que estamos cerca sí sabemos lo que se mata a diario para trabajar” fueron algunas de las frases que compartieron Epa Colombia y su amiga Koral Costa en redes sociales.

“Y que doy la de abajo, saben que soy lesbiana entonces no supieron por dónde meterse. Igual vamos a seguir trabajando” finalizó la empresaria entre risas, que, aunque no dio nombres específicos, muchos de sus seguidores lo atribuyeron como una dura respuesta a Trujillo.

