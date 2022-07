Qué debe hacer Petro para crear un nuevo departamento

Por: Edward Torres Ruidiaz |

julio 21, 2022



En pleno empalme del presidente Gustavo Petro comienza a tomar forma su propuesta de reordenamiento territorial departamental, uno de ellos el departamento del Río.

El trámite legal para crear nuevo (s) departamento (s) tendría dos probables vías: una, tramitar los requisitos ordenados por la reciente ley 2200 de 2022 y, dos, hacerlo directamente por acto legislativo, como lo estableció el Consejo de Estado.

La primera vía es confusa, larga e inusual.

Confusa, porque la nueva ley 2200 de 2022 pareciese ignorar los requisitos vigentes del artículo 23 de la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial-LOOT, la “norma incompleta”, como la llamó el Consejo de Estado en el Concepto 2117 de 2012. Por ello, no se requerirían “nuevos requisitos” sino una aclaración sobre la constitución previa de RAPs, establecidas en la misma ley y la reglamentación de la consulta popular, requisitos allí establecido y originario del artículo 297 de la Constitución.

Larga, porque hacer otros requisitos implicaría modificar una ley orgánica, un trámite especial que la hace relativamente más compleja y demorada. Recordemos que la LOOT vigente tuvo al menos 24 intentos y 20 años antes de ser aprobada y, en esos términos, esta ley de “requisitos” consumiría al menos la luna de miel de la primera mitad del gobierno de Gustavo Petro. Y, aun así, posteriormente tocaría presentar otra ley ordinaria para la creación del (os) nuevo (s) departamento (s), en la segunda mitad del período de gobierno, con el riesgo que los tiempos y el ambiente probablemente no cuadren.

Y es inusual, porque ningún departamento en Colombia se creó bajo los respectivos requisitos legales vigentes. De hecho, es probable que ninguno los cumpliese pues se establecían requisitos para crear departamentos que nadie pudiese cumplir, precisamente para evitar que se crearan. Por ejemplo, el requisito de población exigido por el decreto 1222 de 1986 no lo cumplían 26 de los departamentos entonces vigentes. Por ello todos los departamentos en Colombia se han creado por vía directa constitucional, como sucedió con los antiguos territorios nacionales, o por acto legislativo como hicieron los precedentes.

Como ejemplos recientes, el nuevo Distrito de Barrancabermeja se creó por Acto Legislativo 01 de 2019, obviando los requisitos vigentes de la ley 1617 de 2013, con los cuales dos años antes, mediante la ley 1617 de 2017, se había creado el Distrito de Mompox.

Por ello, la segunda vía, el acto legislativo, es la más expedita para crear nuevos departamentos; y es la recomendada por el Consejo de Estado en el concepto 2117 de 2012, estableciendo que “el Congreso de la República bien podría crear un nuevo departamento mediante acto legislativo, como ha ocurrido en el pasado.” Aunque también requiere un trámite especial, es un solo acto legal y más acorde con los tiempos del Gobierno de Petro.

El Concepto 2117/12 es la carta de navegación de la cual debe partir el proceso del presidente Petro y cualquier otro proceso de creación de nuevos departamentos que se pretenda adelantar en el país (https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/145/SC/11001-03-06-000-2012-00066-00%20(2117).pdf). Cabe anotar que este concepto fue tramitado por el alcalde de Hatillo de Loba Oleidis Arias, dentro del trámite de creación del nuevo departamento en la Depresión Momposina, con 20 municipios bajo el eje de El Banco y Mompox, logrando además el artículo 23 de la LOOT y el concepto de constitucionalidad de la consulta popular de parte del Tribunal del Magdalena (https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2220876/2441825/Boletin+5+2013+SISTEMA+DE+ORALIDAD.pdf/aca154de-4ea1-4672-9a4c-6a82249988ac).

La propuesta de Petro

En 2010 el entonces candidato presidencial Gustavo Petro “se comprometió a Impulsar las tesis de una mayor autonomía de la región Caribe (que) debe empezar con la creación de un nuevo departamento, que sería el de la Depresión Momposina.” (El Heraldo, 2009-11-09).

En los últimos años también se ha reactivado la iniciativa del nuevo departamento Surcaribe con municipios de Bolívar, Cesar y Norte de Santander, y bajo el liderazgo de Aguachica.

Sin duda, los municipios de Bolívar y sur del Magdalena de estas dos propuestas encarnan el mayor sentimiento “separatista”, por cuestiones de distancia y desarraigo con sus actuales capitales y su común identidad socioeconómica y cultural.

No obstante Petro en sus últimas intervenciones en plaza pública mencionó la creación de una “Biorregión del Agua” y el “nuevo Departamento del Río”, sumando la zona de influencia de Barrancabermeja en Santander, Antioquia y Boyacá. Su principal debilidad es que, a diferencia de las dos anteriores propuestas, históricamente Barrancabermeja no ha demostrado un afán por desprenderse de Santander, con el cual no existe una gran diferencia sociocultural o en distancias.

Recientemente Petro se refirió a otro departamento en el litoral Pacífico, propuesta recogida y actualmente impulsada por su Vicepresidente Francia Márquez, oriunda de esa región. Crean dudas las declaraciones de Francia Márquez sobre su “tamaño”, desde Chocó hasta Nariño, lo cual incrementaría para algunos municipios el factor distancia con la probable capital, un indicador vital que no debe desmejorarse. En este sentido, se debiese retomar la propuesta original del sur del Pacífico, garantizando en la ley la “salida al mar” de los departamentos deslindados.

Aunque la nueva dinámica, ha reactivado otras propuestas, estas cuatro son las iniciativas que seguramente harán parte de la agenda legislativa del nuevo gobierno.

El ajedrez para el acto legislativo del nuevo departamento

Cabe anotar que, entre más departamentos abarque la propuesta, más se complica su trámite en el Congreso, por cuenta del poder de las respectivas bancadas departamentales, especialmente las de Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Boyacá. Aunque se basan en un equivocado concepto de “soberanía”, que no aplica a los límites departamentales pero sirve para golpear el pupitre, tocar territorio de esos departamentos puede ser complicado para la propuesta del Magdalena Medio.

En ese sentido tendría mejor ambiente, el proyecto de la Depresión Momposina, que apenas tocaría a las bancadas de Magdalena y Bolívar, más débiles en términos nominales y discursivas, y una ciudadanía casi que conforme con la iniciativa de sus alejadas periferias. Ello se vivió en los debates de 2009 en Cámara y senado, cuando los Congresistas del Magdalena prefirieron no asistir ante la movilización ciudadana y el apoyo de otros departamentos a esa propuesta.

En ese mismo sentido, Surcaribe tiene su mayor potencial en sus vecinos del Sur de Bolívar, y la recomendación es que se unan solamente con Aguachica, sin más municipios del resto de Cesar ni de Norte de Santander, estableciendo en la ley un “arreglo cartográfico” de sus límites departamentales, que garantice la continuidad geográfica del Cesar hacia su sur, pues varios de esos municipios, con buenos indicadores sociales, no han mostrado una real decisión de separarse de ese departamento. En este proyecto Aguachica podría invitar a El Banco, que, con una influencia geográfica estratégica sobre Las Lobas, bien puede negociar algunas sedes administrativas del nuevo departamento, con las equidistantes Aguachica o Mompox, mucho más cercanas y funcionales que la lejana Santa Marta.

Un proyecto integrador o complementario para estos nuevos departamentos puede ser la creación de la Bio Región del Río, bajo la figura de RAP, del cual ya hubo un intento en el Magdalena Medio en 2020, o RPG que derive en un órgano autónomo de asignación de recursos como un OCAD, y que posteriormente haga el tránsito a RET.

El territorio por definición es dinámico y es normal que se ajuste ante los cambios en los factores que lo integran, como son la población y las demandas sociales. La creación de nuevos departamentos precedentes han sido relativamente exitosas y hoy existen normas y técnicas modernas que garantizan su viabilidad y sostenibilidad.

Ojalá al tema se le de el lenguaje técnico que amerita, que no se caiga en las trasnochadas prevenciones pseudo-colonialistas de las actuales capitales y del discurso peyorativo y simplista del “costo burocrático”. En realidad crear un nuevo departamento es un fortalecimiento de la descentralización, mediante el ajuste del sistema de asignación de recursos y competencias como estrategia para corregir los actuales clusteres subregionales de pobreza. A ese nivel hay que elevar el discurso.

Es obvio que habrá una competencia entre las cuatro propuestas de la Depresión Momposina, Surcaribe, Magdalena Medio y Pacífico. Pero llegarán aquellas que sean capaces de demostrar una masiva y persistente movilización popular en la calle y ante el Congreso. Eso será clave en el lenguaje de Gustavo Petro.