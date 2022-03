¿Qué carajos es Tool?

Por: Mateo Duarte del Castillo |

marzo 25, 2022

Para Andrés

“I know the pieces fit”

Eran tiempos difíciles para el metal, pues el trap y el pop prefabricado lideraban las listas y las disqueras nos querían vender como rock a la boy band de Greta Van Fleet (Jaja). Pero en 2019 ocurrió lo impensable: una banda de metal progresivo llamada Tool desplazó a Taylor Swift del número 1 en iTunes y Billboard.

Los que conocíamos a la banda desde los noventas celebrábamos a rabiar por partida doble: Se acababa la espera de 13 larguísimos años desde su último álbum y veíamos a la Swift morder el polvo. Las nuevas generaciones empezaron entonces a preguntarse con hashtags #¿quiencarajosestool? Y a los pocos meses la banda muy hábilmente liberó toda su discografía en su canal oficial de YouTube.

Esta nota entonces tratará de responder a la pregunta de quién es Tool.

Es una banda de metal progresivo de Los Angeles con solo 5 álbumes en su haber publicados a lo largo de casi 30 años. Cada uno, un mundo diferente; cada uno, un universo, y cuando publicó el tercero, Ænima, de 1996 (el mejor para mi gusto), su sonido y propuesta gráfica estaban más que pulidas, en ese año todos los cantantes querían cantar igual a Eddie Vedder de Pearl Jam o a Layne Staley de Alice in Chains.

Pero la voz de Maynard James Kennan (a Perfect Circle, Puscifer) es única, “surfea” entre las oscuras distorsiones de su guitarrista Adam Jones, los bajos brillantes de Justin Chancellor, y la tremenda percusión de Danny Carey, con un estilo muy propio pero influenciado por Neil Peart de los canadienses Rush.

Sus canciones se mueven entre la crítica negra (Maynard desea en la canción Ænima que a Los Angeles se lo trague el océano con todos sus junkies, actrices mediocres y seguidores de la cienciología) su humor oculto (incluyen extractos del mítico comediante Bill Hicks), el veneno de sus letras (Hooker with a penis) y su explosividad musical.

Capítulo aparte merecen sus videos: nunca aparecen los integrantes y en cambio nos muestran unas animaciones casi que abstractas hechas por el guitarrista (quien trabajaba en efectos especiales para Hollywood) y el visionario y psicodélico Artista Alex Grey.

Videos que todos amamos, pero pocos entendemos; a fin de cuentas, decía Picasso que el arte abstracto no es para entenderlo sino para suscitar emociones, así que creo que esta es la mejor manera de ver estos videos: sentir y no meterle demasiado análisis (hay numerosos videos en YouTube que tratan de explicarlos)

Además, el hecho de que se tomaran trece años entre su penúltimo trabajo (10.000 días) y el nuevo (Fear Inoculum) logró abarcar fans de dos generaciones; por eso es común ver a padres e hijos asistir a sus conciertos. Esto significa trascender en el tiempo, asegurar jóvenes seguidores y callarles la boca a los que aún creen que el rock está muerto.

Por último, espero entonces haberles causado algo de curiosidad por esta agrupación, que ha sido banda sonora de mi vida por casi 30 años. Y a los apasionados fans les pido no me arrojen a la hoguera digital por no profundizar más en sus otros discos.