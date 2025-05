¿Puede la derecha o la izquierda transformar a Colombia?

Ni la derecha ni la izquierda han logrado transformar a Colombia; su lucha parece centrarse en el poder, no en construir una sociedad más justa e igualitaria

mayo 12, 2025

Como se sabe la derecha (élites), en sus diferentes facciones ha gobernado a Colombia por más de 100 años, dejando una herencia de desigualdad, pobreza, atraso, corrupción, violencia, inseguridad, subdesarrollo, etc., y ahora desde el año 2022, comenzó a gobernar la izquierda, que también tiene varias facciones.

Veamos: la derecha (élites) desde casi inicios de la independencia estuvo en constantes luchas por el poder, especialmente los partidos liberal y conservador, que llevaron esta lucha al máximo al propiciar la llamada “violencia”, que asoló a nuestro país de 1948 a 1958, especialmente en el campo y que produjo miles de muertos, en su gran mayoría campesinos. La derecha se ha dividido en muchas facciones en las últimas décadas, pero las principales siguen siendo los liberales, conservadores, uribistas y santistas (partido de la U). En los últimos años, ha aparecido el partido Cambio Radical.

Por su parte, la izquierda ha tenido algunos partidos y grupos guerrilleros. Los partidos han sido el partido comunista y la Unión Patriótica, que casi fue exterminado por grupos paramilitares y la extrema derecha, y lo más reciente el Pacto Histórico, una alianza de partidos. Los grupos guerrilleros nacieron como producto de factores internos, como la exclusión política que propició el Frente Nacional, que fue un pacto político entre liberales y conservadores para alternarse el poder; acuerdo que estuvo vigente entre 1958 y 1974 y factores externos como la revolución Cubana y la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Los principales han sido las FARC, el grupo más grande que se desmovilizó en el gobierno de Juan M. Santos, el M19 que se desmovilizó en el gobierno de Virgilio Barco, el EPL que se desmovilizó en el gobierno de Cesar Gaviria. El ELN y las disidencias de las FARC aún siguen vigentes. Estos últimos grupos, especialmente el ELN, desde hace ya décadas han dejado sus objetivos políticos y se han dedicado al control de territorios con el fin de poder continuar con sus negocios criminales; a estos grupos no les interesa el poder ni menos la firma de la paz, pues sus negocios ilícitos les brindan grandes beneficios, solo usan las conversaciones con los gobiernos para darse una tregua y fortalecerse.

Con el Pacto Histórico y el presidente Petro, la izquierda llegó por primera vea a la presidencia y había muchas ilusiones y esperanzas, no que se solucionaran los problemas crónicos que tenemos, porque a corto y mediano plazo es muy difícil, pero sí al menos que se iniciaran la solución de los más graves; pero poco a poco esta esperanza se ha ido diluyendo, debido a la férrea oposición de la derecha y sus aliados y a los propios errores del Pacto, pues se han presentado los mismos escándalos de corrupción de los gobiernos de la derecha; siendo minoría en el Congreso no han sabido concertar las reformas; ha habido pocos logros; mucha polarización y algunos de los problemas se han agravado.

En conclusión, por los hechos y resultados de los gobiernos de la derecha y ahora de la izquierda, no parece que les interese la transformación de la sociedad Colombiana en una más justa e igualitaria, sino que su lucha es por el poder, pues esto les representa grandes beneficios a ellos y a sus partidarios, no les importa que esta sociedad no cambie nunca.

Entonces, sería muy importante e interesante que algún partido o alianza de la corriente ideológica de centro pudiera gobernar el país, para poder saber cuál es su desempeño y ver si aún tenemos alguna esperanza de cambio.

