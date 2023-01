Cuando Juanda Fuentes tenía solo cinco años, sabía de sobra que su único objetivo era brillar en el fútbol. Nació en Montería, Córdoba, en el año 2003; y desde chico mostró una pasión casi obsesiva por el balompié. Su madre fue quien lo vio pateando un balón cuando solo era un chiquitín; y supo inmediatamente que la vida de su hijo se desarrollaría en las canchas.

Sin embargo, quien pudo haber hecho parte de las juveniles de los mejores equipos del fútbol colombiano, tuvo que partir de Colombia a muy temprana edad. Su padre, de nacionalidad española, decidió llevarse a la familia a Europa y allá fue donde Juanda Fuentes empezó a cumplir, poco a poco, su sueño de ser futbolista profesional.

En el país ibérico empezó a brillar con luz propia. En su primer equipo, el Montcada, logró marcar 103 goles en un temporada y rápidamente empezó a llamar la atención de los equipos profesionales. Fue así como llegó el Valencia, equipo que casi lo convence de firmar; pero luego llegó el Barcelona, el club de sus amores, por el cual fichó.

“Me llamó el Valencia. Tenía mucha ilusión. Era la primera vez que me llamaba un equipo de primera división. Fui a ver las instalaciones y me encantó todo, pero al final me enteré que también el Barsa se había interesado en mí y no dudé en vestirme de azulgrana”, dijo Juan David. pic.twitter.com/wGqEMzaMNd

En el club blaugrana ha pasado por todas la categorías, Cadete A, Juvenil B y Juvenil A; e incluso, ha podido entrenar con el plantel profesional dirigido por Xavi Hernández y ha dejado buenas sensaciones.

Lo mas impresionante es, que aunque pudo haber jugado con España a nivel de selecciones, el monteriano decidió elegir a la selección colombiana y se prepara para enfrentar el sudamericano sub-20 que se realizará en el país. El joven jugador es una de las grandes promesas de la selección; y se espera que, cuando James ya diga adiós y Quintero empiece a perder calidad, Juanda Fuentes sea quien tome la batuta. Ojalá siga brillando tanto como ahora.

🇨🇴| Barça Atletic player Juanda Fuentes has been called up by Colombia for the U20 Copa America.

The tournament will begin on January 19. pic.twitter.com/24m4F3cmJB

— FCB Canteranos (@fcbcanteranos) January 4, 2023