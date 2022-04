Protestantes católicos en redes sociales: ¿A quién seguimos y le creemos?

Por: Alvaro de Jesús Forero Salazar |

abril 18, 2022

Hay un creciente avance de enemigos del papa Francisco dentro de la Iglesia Católica, agrupándose con el proposito de descontextualizar lo que puedan encontrar, acudiendo a montajes y mentiras difamatorias.

Si examinan las dos imágenes montadas imagen que acompañan esta publicación, quien hace el montaje pretende llevarlo a usted a pensar que el papa está contradiciendo las palabras de Cristo escritas en la escatología del Evangelio de Mateo capítulo 25 verso 41.

Como pueden observar, las palabras que le atribuyen al papa: “Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio”. Solo citan la Encíclica Amoris Laetitia y en paréntesis (Punto 297). Para darle cierta seriedad al montaje.

Esta frase es fracturada de su contexto para construir la difamación de modo que, si usted encuentra la imagen y no investiga como probablemente no lo hará, y además la comparte, está contribuyendo a difundir públicamente una difamación aunque esté inocente del hecho.

La intención es afirmar categóricamente que el papa está diciendo, que los que van al infierno no serán condenados eternamente. Por esto la comparan con el verso 41 del Evangelio de Mateo.

¿Cómo se desbarata el andamiaje difamatorio?

Armando el contexto en la Encíclica que fracturaron en el numeral 297 de Amoris Laetitia, capitulo 8 pagina 232 que dice.:

“Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia « inmerecida, incondicional y gratuita ». Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero sólo a los divorciados en nueva unión sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren.

Obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar, y en ese sentido hay algo que lo separa de la comunidad (cf. Mt 18,17). Necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la conversión. Pero aun para él, puede haber alguna manera de participar en la vida de la comunidad, sea en tareas sociales, en reuniones de oración o de la manera que sugiera su propia iniciativa".



La Encíclica reúne el pensamiento del Sínodo, no exclusivamente del papa, hace referencia a quienes llevando una vida irregular (pecado), se les pueda permitir participar de la Iglesia en algunas actividades que los integren. Lo vemos en las parroquias en quienes asisten a la Misa pero no participan de la comunión. ¿Deberíamos prohibirles entrar a la Iglesia por considerarlos impuros e indignos?

Lo que quiere decir la Encíclica es que nadie puede ser condenado en vida, son hijos de Dios, bautizados en la Iglesia, y el bautismo es una condición indeleble. Por tanto no son objeto de descarte sino de ser acogidos. Tienen derecho a reconstruir lo derrumbado en sus vidas, son las ovejas que hay que cuidar y apacentar en el redil.

Montajes abiertamente difamatorios con falacias como esta, pretenden captar desprevenidos o ingenuos.