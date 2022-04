Maltrato y muerte de caballos: lo que no se muestra en las corralejas de San Carlos

En redes sociales se elogió el evento, pero como todo no es color de oro, como se dice coloquialmente, hubo una parte que no se mostró y, al parecer, lo que vieron se hicieron los de la vista gorda. Se trata del maltrato que sufrieron varios caballos dentro de la corraleja.

Según las imágenes que me llegaron, fue tan grave la cornada que sufrieron los animales que a uno se le salieron las vísceras, según las imágenes. Esta situación no es nueva y, desde años anteriores, muchas personas han levantado su voz en contra de las fiestas taurinas, sobre todo los animalistas.

«Esto demuestra que no estamos preparados para este tipo de actos como lo son las corralejas, nosotros pedimos la abolición de estas, no que las reglamenten, porque no hay capacidad ni ningún control para la defensa de los animales», expresó en ese año Mufith Salaiman Fayad, presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Sucre.