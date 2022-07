Profesora de tenis, galardonada como la mejor “docente innovadora”

Por: FRANCISCO LEAL MATEUS |

julio 19, 2022

El más alto reconocimiento a la labor docente fue otorgado por la Universidad del Rosario recientemente a Jenny Cubillos, graduada en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca y quien por su labor profesional logró escalar la enseñanza deportiva al nivel de la innovación.

Jenny Cubillos es docente de tenis de mesa en la Universidad del Rosario, formada y graduada en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca. Tiene 35 años y desde los 11 práctica el tenis de mesa con el que ha participado en decenas de certámenes a nivel nacional y ahora como docente alcanza un importante reconocimiento de alta significación, considerando que todo ocurrió en tiempos en que la formación deportiva ha reinventado sus metodologías al estar mediada por las dinámicas de la virtualidad.

“Este reconocimiento llega en un momento crucial en el que como profesional, puse a prueba mis conocimientos académicos y competencias para formar estudiantes en tiempos de pandemia, donde las herramientas digitales fueron el recurso de aprendizaje y evaluación a la mano cuando casi nunca se había explorado la enseñanza de un deporte en remoto y sobre todo el tenis de mesa”.

Aportar mucho más de lo que piden los currículos ha sido la clave para que Jenny Cubillos logre innovar en la enseñanza deportiva. “Me enfoco en las habilidades y competencias de mis alumnos, así como en sus expectativas y al mismo tiempo les pido que me evalúen con argumentos y de esa manera puedo orientarlos mejor, porque los procesos de enseñanza nunca son iguales para todos los estudiantes”, aclaró Cubillos.

Muchos se preguntarán ¿cómo un docente de ciencias del deporte logra enseñar tenis de mesa virtualmente? Eso solo lo sabe Jenny Cubillos quien con sus metodologías encontró la manera de aportar la técnica a sus estudiantes. “Partí de la base de que los estudiantes no contaban con la raqueta, ni la bola, ni la mesa; así que los motivé a que utilizaran los sartenes de la casa y limones para simular la raqueta y la bola de ping pong para poderles enseñar los movimientos básicos de drive, revés y posturas; con la mesa del comedor o una mesa larga desde casa, los alumnos practicaban y por videollamada yo les iba dando las instrucciones a cada uno en línea”.

“Yo exijo; doy oportunidades; analizo las habilidades de mis alumnos; hago que mis estudiantes repitan y repitan los esquemas hasta lograr la excelencia en un ambiente de confianza y camaradería en el que escucho detenidamente sus expectativas y los conduzco a lograr sus metas”, agregó.

Cabe destacar que Jenny decidió formarse en Ciencias del Deporte y la Educación Física en la Universidad de Cundinamarca, porque la institución promueve la formación deportiva con un alto estándar de calidad. “Fue una buena elección ya que me becaron por ser deportista y por representar a la institución, lo que ayudó también a la economía de mi casa, pues mis padres nos sostenían con un modesto negocio de una remontadora de calzado en Fusagasugá”.

Logros inesperados

La labor como deportista y docente ha logrado alcances no planeados pero que le han dado resignificación a su vida. “Siempre mis estudiantes me han calificado al final del semestre con 4,9 y yo también al final les pido que hagan una autoevaluación y me la envíen. Me he encontrado con comentarios como: “su materia me ha ayudado a salir de las drogas” o “el tenis de mesa fue uno de los factores que sirvieron para superar la depresión”. Para mí, eso ha sido muy gratificante”.

Por otro lado, la participación en el concurso Premios a la Trayectoria Docente organizado por la Universidad del Rosario en la que competía con docentes con más de 20 años de trayectoria frente a los 7 años que yo llevo; y luego conquistar el premio “Docente Innovador” fue algo en principio, ´increíble´, refiere, pero a la vez muy importante al entender que la pasión y la disciplina con la que asumo mi vida surtieron frutos y me llenan de ganas para seguir aportando a la educación en Colombia.

El dato: cabe destacar que Jenny también practica la natación, es entrenadora de acondicionamiento físico y trabaja en investigaciones relacionadas con habilidades para la vida a través del deporte, así como en la formación académica posgradual de la cual iniciará prontamente sus estudios en la especialización de Innovación Pedagógica.