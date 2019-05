Profesor Sanabria, “siga adelante y recuerde que al bagazo, poco caso”

Profesor, seré directo con usted. ¿Qué hacía una persona con su intelecto y sapiencia hablando con una relatora de la decadencia y relativizadora de la corrupción del país, empleada de una cadena mediática que se lucra con la desgracia nacional, como lo es Darcy Quinn? No debe usted abandonar su cátedra y su discurso para hacérselo entender o explicar a personas ajenas a la realidad y con un sinfín de impedimentos para dar su opinión libre y espontánea como lo son la gran mayoría de periodistas colombianos.

Entienda que, de por sí, los medios de comunicación colombianos son la pasarela de la mediocridad y de la irrelevancia; convierten en “influencers” a las personas más patéticas e insustanciales, y a su vez invisibilizan la realidad y la acomodan al relato que su respectivo empleador o jefe de redacción —dependiendo de su afiliación política— les indica y ordena. Medios de desinformación como Caracol Radio — que tienen tantos años de experiencia desinformando al país— lo harían caer —como lo hicieron— a la bajeza argumentativa que manejan y lo pintarían como un “ogro irrespetuoso” porque lo que para usted es hipocresía, para ellos es una forma de vivir y de ganarse la vida.

Debo admitirle que tampoco comparto que le haya deseado el cáncer, una enfermedad tan dura, a un personaje como lo es Néstor Humberto Martínez, que por más nefasto que sea, no creo que sea merecedor de tan inhumana y difícil enfermedad. Mi padre murió de ella y soy testigo de lo cruel que es dicho mal y me parece que se extralimitó en tan odioso deseo. Entienda que Néstor Humberto, al igual que esa clase política leguleya y ruin a la que él pertenece, viven día a día con el castigo y martirio que conlleva la forma de vida triste y vacía que han decidido vivir; ellos, al igual que el personaje de Ivan Ilich —retratado en la pluma del genial Leon Tolstoi— viven una vida anodina y falaz, rodeados de personajes igual que ellos, ambiciosos de poder y que no los estiman en lo más mínimo, sino por el contrario, los adulan y lisonjean con la vaga esperanza y ambición de algún día estar en la misma posición que ellos y que, cuales aves de carroña, esperan cualquier tropiezo para enseñar las garras y volver leña al árbol caído; nadie los quiere de verdad —ni siquiera sus familias que a veces hasta los niegan—, no son apreciados por lo que son sino por lo poco que creen tener que, comparado con el respeto, el amor y la tranquilidad de conciencia, son como un grano de arena al lado de la inmensidad del universo.

Profesor, su discurso no es para todas las personas: no se le dan perlas a los asnos porque se las comen. Deje que los periodistas malhablados, hipócritas y aduladores tengan su audiencia, y que sean ellos quienes asuman las consecuencias de su sinrazón, y usted quédese con su poco, pero valioso público, que lo conoce, lo destaca y respeta, y siéntase honrado de tener algo que ellos nunca tendrán: libertad de pensamiento y opinión.

Tampoco se mezcle ni se junte con esos vladdos y samperes, miembros de la disidencia controlada, que creen hacer oposición desde los mismos medios desinformadores y falaces que en nada han ayudado ni contribuido a desentrañar la red de corrupción mafiosa que controla este desdichado país. Siga adelante y recuerde que “al bagazo, poco caso” y los malhablados siempre hablarán, porque les resulta más sencillo hablar que pensar.

