Productor de cine colombiano de jurado en Estonia

David Sánchez

noviembre 21, 2023

Nicolás Celis es el fundador de una de las productoras de cine más exitosas de México, con Pimienta films, la cual en sus 15 años de existencia a producido títulos como “Roma” o “Pájaros de verano” y con directores como Alfonso Cuaron, Ciro Guerra, Amat Escalante, Tatiana Huezo, Jacques Audiard…

Nos hace un hueco en su apretada agenda en Tallin, Estonia, dónde está como presidente del jurado de la sección “Primera película” en la edición 27 del festival PÖFF, o el Festival Internacional de Cine de las Noches Negras de Tallin, que se desarrolla entre el 3 y el 19 de noviembre en la capital del país báltico.

La primera pregunta es una obviedad, es saber dónde está el secreto para elegir buenos proyectos para producir, Nicolás Celis señala que "a la gente no le gusta mi respuesta, porque parece más fácil y obvio de lo que piensan... Es un olfato, pero no de premios sino de cosas que nos gustan, cosas que nos mueven, que nos parecen fascinantes... Pienso que para hacer una película toma tanto tiempo y es tan riesgoso, que si no te encanta, siento que va a salir todo mal".

El productor mexicano tiene una muy buena relación con el cine colombiano puesto que fue productor de la exitosa "Pájaros de verano" de Ciro Guerra y Cristina Gallego, que llegó a multitud de festivales como a Cannes. La ejecución de este proyecto se realizó, como indica el productor, gracias a "un festival de cine, siento que gran parte de la gente que he conocido, por ejemplo ahora que estoy en Tallin, conozco gente distinta por ser un mercado al que nunca había venido... En un festival te tomas un café, en el siguiente vas a cenar con esa persona, en el siguiente estás pensando en un proyecto...a mi me interesan las relaciones a largo plazo con el cine".

Gracias a esta forma de trabajar, nos desvela que ha conseguido coproducir, nada más y nada menos que a Jacques Audiard (Dheepan, Un profeta...), “llevaba juntándome con el productor año tras año, en Francia, en Cannes, París,...hasta que de repente salió un proyecto que podíamos hacer juntos”. El proyecto se llama ”Emilia Perez” y saldrá en unos meses.

Hablando del cine iberoamericano, el fundador de Pimienta films es consciente de su potencial y la necesidad de herramientas como los premios Platino, Iberseries, Ibermedia,... Aunque piensa que podría hacerse más, en especial por la carrera al Óscar, asegurando que sería bueno "si hubiera un apoyo iberoamericano a estas películas en el tema publicitario, de estrenos en Estados Unidos, de traer críticos, de traer académicos que son los que votan. Siento que está la infraestructura, están las salas de cine, se conocen a los votantes de cada región" todo esto ayudaría a dar más visibilidad y sobre todo "más valor a nuestro cine".