Procuradora, ministro, general, registrador, ¡¡jugando con fuego!!

Es una presión muy fuerte y riesgosa la que están imprimiendo en un país cansado: Diego Molano, inamovible, ni un pelo de su esmerado peinado se altera, los muertos en el Putumayo para el registro y la investigación eterna hasta el día en que se imprima el sello grande de archívese; la decisión de un Tribunal por su nombramiento omisivo de la ley de cuotas, camino a engordar folios y recursos. Molano se queda.

El registrador nacional, Alexander Vega, también se atornilla. Contará y recontará las elecciones tensas de mayo y las de junio, no importa el descrédito, no importan los hierros, no le incomoda tan siquiera que en sus registradoras se haya extraviado y aparecido de un momento a otro más de un millón de votos; qué lo va a afectar a él en su carrera sinuosa que el conteo de la democracia flaquee, qué más da que la sociedad desconfíe de sus sumas y restas, quien escruta elige, arderá el perdedor, arderá el país por unos días, pero Vega se queda, él es sinónimo y ya maestro del aprendido modo de pasar de largo, de pasar por encima.

El general comandante del Ejército, ahí. El general deliberante en política, el militar que justifica en el Derecho Internacional Humanitario las muertes dudosas en el Putumayo; Zapateiro el militar que reprende beligerante a un candidato presidencial, ya está en investigación, revisa su actuación la Procuraduría, también se hará gordo el expediente, prescribirá, se diluirá y archivará. Zapateiro no preocupa al Gobierno, no inquieta a la procuradora general de la Nación, frente a él no hay urgencia, él no representa un obstáculo para ninguna investigación, Zapateiro clava fuerte los zapatos en tierra y se queda.

La procuradora que investiga a Zapateiro y quizá investigue a Molano, tiene un código disciplinario para estos, uno volátil; y uno inflexible con paredones para Daniel Quintero, un alcalde henchido de ganas de figurar, un tipo que ha visto a los otros pasarse de largo los semáforos y decide hacer lo propio; qué significa una participación en política ante unos muertos y unos votos mal contados de los otros, se habrá preguntado Quintero, quien aunque farandulero no es tonto y sabe que esta provocación, esta suspensión suya que en breve caerá por ser notoriamente política, alcanzará estratégicamente para sumar adhesiones en su tendencia electoral.

Aquí se cocina un fuego. No ha sido esta la campaña electoral más sucia de la historia, pero está sucia; y el país siempre aguantador se observa agotado, incluso más silenciado e incrédulo que nunca en la legitimidad de una democracia que va tomando gran distancia y ya parece un espejismo.

Incendiar Roma es una estrategia eficaz pero riesgosa; con plan en mano parece estarse aprovisionando gasolina para avivar el fuego que empieza a levantarse. Y la mayoría, en medio, o debajo.