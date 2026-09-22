Primera renuncia de protesta tras las medidas del gobierno De la Espriella frente a la comunidad LGBTIQ+ 

La defensora del Pueblo para Bogotá, Lina Milena García dio un paso al costado para dar la pelea por los derechos de las minorías desde las calles

Llegó al cargo de la mano de la Defensora del Pueblo Iris Marín, primera mujer en ocupar el cargo, elegida por la Cámara de Representantes, de una terna de solo mujeres presentada por el Presidente Petro. A pesar de haber sido nominada por él ha mantenido una línea de independencia que han seguido las directivas del equipo como la abogada Lina Milena Garcia, la Defensora del pueblo para Bogotá.

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Las posiciones del gobierno de De la Espriella frente a temas de respeto a derechos adquiridos durante largos años de luchas, como el aborto o la adopcion de parejas del mismo sexo y otros de la comunidad LGBTIQ+ se le volvieron insostenibles a Lina Milena García para permanecer en el cargo.

La gota que rebasó la copa fue el retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos precisamente cuando habia alcanzado la copresidencia. Conocida como ERC (por sus siglas en inglés), la organización agrupa a 45 países comprometidos con la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

El vocero de la decisión fue el viceministro de Asuntos Migratorios, Pedro Augustín Roa. Según rumores, se dice que la decisión del retiro fue porque esta participación era un legado del gobierno Petro del cual el nuevo gobierno De la Espriella quería tomar total distancia.

En Colombia hay aproximadamente entre 580.000 y 600.000 personas adultas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+.



El Caribe Afirmativo, una de las organizaciones LGBTI con más trayectoria en el país que, además, era la encargada de ejercer la copresidencia ante la Coalición por la Igualdad de de Derechos, aseguró que es un grave retroceso de la garantía de derechos LGBTIQ+. Esta entidad era la encargada de coordinar la agenda del ERC y encabezar los grupos de trabajo con diferentes líderes de decenas de países.

⚠️ Con preocupación recibimos la noticia de que el Gobierno de Colombia decidió retirase de la @EqualRightsC, justo cuando ejercía su copresidencia. Es una decisión directa que pone límites y obstáculos a la defensa de los derechos LGBTIQ+ y sus compromisos internacionales. 🧵 https://t.co/ln6sVNRHbg — Caribe Afirmativo (@Caribeafirmativ) September 17, 2026

Por otra parte, según le contó a Las2Orillas, Lina Milena García Sierra. tomó la decisión de renunciar a la Defensoría para poder hacerle oposición a las posturas del gobierno en contra del aborto, la adopción gay, y los derechos de las mujeres, los cuales se están viendo, según ella, gravemente amenazados.

Por esta razón, asegura que su lugar se encuentra en las calles, las cuales conoce bastante bien desde los inicios de su trayectoria política como edil de la localidad de Usaquén, desde donde ha venido acompañando las protestas a favor de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+.



Lina Milena García trabajó en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en 2015, posterior a eso hizo una campaña de denuncia en contra del rector de la institución Jaime Leal por presunto nepotismo.

Aunque hizo sus primeros pinos en el partido Polo Democrático Alternativo, gracias a la influencia de su padre Rodolfo y de su hermana Ana María, quien también fue edilesa de la localidad de Usaquén, Lina ha hecho su carrera política en la Alianza Verde.

En octubre de 2023 se postuló como candidata al Concejo de Bogotá, sin embargo, no alcanzó a reunir los votos necesarios para alcanzar una curul y tuvo que abandonar esta aspiración sin dejar la política, pues ingresó al Ministerio del Interior y, posteriormente a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en la gestión de García Sierra se logró resolver el 95 % de las protestas a través del diálogo sin tener que acudir a la Policía.

Casi un año después, en agosto de 2024, la abogada bogotana y defensora de los Derechos Humanos, Iris Marín Ortiz, fue elegida a cargo de la Defensoría del Pueblo, alcanzando una histórica votación de 170 de los 186 votos posibles. Dos meses después llegó García Sierra a la Regional Bogotá donde duró dos años hasta que llegaron las diferencias con el nuevo gobierno.

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