- Los experiodistas de RTVC que lanzaron su propio noticiero en contra de De la Espriella ya tienen a la SIC encima

Es dirigido por Lina Arango, experiodista de El Calentao de RTVC. Salió al aire el 14 de septiembre y tuvo 900 personas conectadas en su primera transmisión

El 14 de septiembre de 2026 salió a la luz la primera emisión de Radio y Televisión comunitaria de Colombia, RTC Noticias. La transmisión tuvo 901 visualizaciones en Youtube y fue presentada por la periodista Lina Arango, quien es la cara más visible del noticiero que tiene su estudio de grabación en Medellín. Luego de su primera semana al aire, el noticiero agregó una letra a su nombre, quedando RTCC.

Lina Arango viene de ser presentadora de RTVC en el programa matutino “El calentao”.

La posición del noticiero en contra del gobierno de De la Espriella es más que evidente con publicaciones como la de Juan Pablo González, uno de sus periodistas, quien además es un ferviente seguidor del Pacto Histórico:



Según lo que dicen en sus cuentas de redes sociales, el noticiero cuenta con un equipo de más de sesenta periodistas, camarógrafos y corresponsales distribuidos en diversas regiones del país.

Dentro de la primera emisión también hubo espacio para contar de dónde nació este proyecto: “Fuimos parte de RTVC Noticias y hoy continuamos informando desde los territorios a través de RTC Noticias”.

Al día siguiente, la respuesta de RTVC Noticias, a cargo de Ángela María Mora Soto, al nuevo noticiero no se hizo esperar. Según el sistema de medios públicos, se radicó una demanda por infracción marcaria ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de los dos experiodistas de RTVC que están al frente de RTC. Los nombres no fueron revelados.

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Desde las redes de RTC respondieron directamente a la denuncia. Lina Arango dijo que RTVC no tenía mucho de qué pegarse para intentar censurarlos. Además, afirmó la periodista que era un movimiento muy torpe por parte del sistema de medios públicos, sobre todo en medio de las coyunturas que atraviesa el país.

El otro integrante de RTC que respondió a la denuncia que les pusieron fue Larry Hoyos, otro experiodista de RTVC Noticias, donde ocupaba el cargo de corresponsal en Medellín. Según Hoyos, la denuncia es un ataque directo de De la Espriella del cual se van a defender.

Larry Hoyos también ha participado en espacios de investigación y denuncia periodística en el medio de comunicación Tercer Canal.

Lo que RTVC le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio es el bloqueo de la página web y el retiro de los contenidos que sugieren una relación o continuidad con RTVC. Pues el nuevo noticiero reproduce 11 letras de las 12 que componen la marca registrada “RTVC Noticias”. Adicional a esto, el logo de RTC utiliza el color morado y azul y la forma del logo del noticiero propiedad del sistema de medios públicos.

Desde Las2Orillas se intentó comunicar a RTC Noticias a través del número telefónico que tienen en su página web, esto con el fin de conocer sus motivaciones para fundar un noticiero con tantas similitudes al de RTVC Noticias, sin embargo no se recibió respuesta alguna. Mientras tanto, el proceso avanza en manos de las autoridades y RTC Noticias ya tuvo su segunda emisión.

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