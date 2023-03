Primera (pero no última) polémica de Estéreo Picnic: trabajador no pudo hacer su labor por llegar en moto

Por: Alexandra Gómez |

marzo 26, 2023

Operadores Armadillo SAS realizaron una convocatoria masiva por redes sociales para trabajar como operadores logísticos en el Estéreo Picnic, organizaron entrevistas por zoom, dos días previos al evento los coordinadores logísticos realizaron la capacitación por YouTube a 900 personas aproximadamente que asistieron a la sesión, explicando el mapa del lugar, el kit de dotación, valores de la empresa y la promesa del envío del contrato laboral antes del evento, lo cual no sucedió.

Para el 23 de marzo, día de inicio del festival un grupo de operadores fue citado para iniciar su turno a las 4:00 am en el campo de golf de Briceño, Cundinamarca. Armadillo ofreció rutas desde el Portal Norte, Portal Américas y Biblioteca El Tintal para sus colaboradores con salida a las 2:30 am. El capacitador advierte en la sesión virtual “(…) si van en moto hay una zona que vamos habilitar en el parqueadero Carranza (…) advertimos que la moto se le puede quedar enterrada porque hay un lodazal”

Uno de los operadores aspirantes quien solicitó reservar su nombre, reside en Ciudad Verde, Soacha, dada la hora de encuentro y las limitaciones de acceso al transporte público desde su residencia, le planteó a su coordinador de grupo logístico por un chat privado de WhatsApp llegar en moto al lugar, “para evitar pagar un transporte adicional y que el pago del turno me quedara lo más libre posible”, explica el aspirante. El coordinador aceptó.

Al llegar al campo de golf a las 3:40 am, después de un recorrido en moto de una hora, el vigilante no le permitió el acceso y le indicó que si deseaba ingresar la moto debería pagar 32.000 pesos. Según lo acordado verbalmente con el coordinador este colaborador recibiría por un turno de 9 horas 80.000 pesos, el cual sería cancelado 15 días hábiles después, “pagar un parqueadero representaría más de la cuarta parte de lo que me ganaría haciendo un turno”, afirma el aspirante.

Al instante el dueño de la moto se comunicó con el coordinador logístico quien le envió una nueva ubicación GPS para ubicar la entrada del parqueadero Carrizal, al llegar allí tampoco estaba autorizado su ingreso.

En la siguiente comunicación telefónica el coordinador le envío un pantallazo de un Excel y le explica que, en su listado del grupo a cargo, él aparece como un reemplazo por si alguien no llega, por lo cual no está autorizado su ingreso, esta condición no fue señalada en el proceso de formalización del trabajo previamente. Pasó media hora y el coordinador ya no contestaba las llamadas, el motorizado decidió regresar a Bogotá. Siendo las 7:00 am el coordinador llamó al aspirante señalando que ya tenía acceso.

“Me preguntó cómo hizo la gente para estar en los puntos de encuentro en la madrugada, cuánto pago, aparentemente se ve un pago más del mínimo, pero para quienes viven en Bogotá, el pago se va deshaciendo por el camino, en sólo gasolina hoy me gaste 15.000 pesos”, aseguró el aspirante a operador.