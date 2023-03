Los jugadores que se le olvidaron a Néstor Lorenzo para la Selección

El grupo de jugadores del que Lorenzo dispone hoy es modesto. Hay 4–5 jugadores (16-20% del total) que merecían ser tenidos en cuenta e inexplicablemente no lo son

Por: David Abuchar Luna

marzo 26, 2023

En lo que va corrido del siglo, la selección Colombia alcanzó su punto más alto en la temporada 2013/2014. En ese momento Falcao llegó a ser considerado uno de los dos o tres mejores números 9 del mundo, James Rodriguez se afianzaba en el Monaco, Cuadrado brillaba en la Fiorentina y Zuñiga jugaba en Nápoles, Cristian Zapata en Milan, Freddy Guarin en el Inter y Jackson Martinez en Porto.

El grupo de jugadores del que dispone hoy Nestor Lorenzo es bastante más modesto. Además de Luis Diaz, la gran estrella, en equipos importantes solo están Cuadrado (ya con 34 años) en la Juve, Mateus Uribe en el Porto y Davinson Sánchez, que juega muy poco en el Tottenham.

Pero como lo demostró Marruecos en el pasado mundial, no contar con grandes figuras no es impedimento para armar un buen equipo. Tenemos casi 30 jugadores en Europa y muchos más regados por Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos. Hay tanto juventud como experiencia.

La convocatoria

Para la convocatoria de la próxima fecha Fifa, Lorenzo parece querer hacer una renovación dejando por fuera a veteranos como Cuadrado, Zapata y Muriel, pero en cambio llama a James y Falcao. El llamado de James se entiende. No está en una de las ligas más exigentes del mundo pero juega con regularidad y participa en muchos de los goles de su equipo.

Con el respeto que se merece uno de los mejores jugadores Colombianos de la historia, el llamado de Falcao no tiene mucha justificación. Juega pocos minutos y llegaría al Mundial con 40 años cumplidos. Si lo que quería el técnico era traer a dos referentes, hacía mucho más sentido llamar a Cuadrado, quien de todos los veteranos, es el de mejor presente.

A mi juicio, en líneas generales el técnico acierta en la defensa, tiene varios desaciertos en los volantes, y se equivoca de manera importante en los delanteros.

Defensa

En los centrales el llamado de Lucumí y Cuesta es lógico, son los centrales con mejor presente que tenemos. Cuesta en el Genk, que va de primero en la liga Belga, y Lucumí en el Boloña que está lejos de los puestos de descenso en Italia. Alexis Perez, a quien no tenía en el radar, es titular en un equipo que pelea por no descender en Turquía. Puede ser válido probarlo. Y el llamado de Davinson Sanchez se entiende porque así juegue poco, está en un equipo de muy alto nivel.

En los laterales el técnico acierta también con el llamado de Daniel Muñoz, del Genk, y sobre todo el de Deiver Machado, titular en Lens, que va de tercero en Francia. Llama además a Johan Mojica (Villareal) y a Juan David Mosquera (Portland Timbers). El primero juega poco, pienso que Yairo Moreno podría haber sido una mejor opción, y el segundo se entiende como una apuesta a futuro pues tiene apenas 20 años.

Mediocampo

En el mediocampo defensivo, el llamado de Lerma y Mateus es lógico, ambos con buen presente y muchas temporadas en Europa. No se entiende en cambio la ausencia de Steven Alzate, de gran temporada en el Standard de Lieja en Bélgica. Prefirió en vez, llamar a dos jóvenes del torneo nacional (Kevin Castaño y Nelson Palacio). Para colmo, se le cae Lerma por lesión y tampoco llama a Alzate sino a Yilmar Vasquez del Pereira. Completamente inexplicable.

En el mediocampo ofensivo, acierta Lorenzo con el llamado de Arias y Carrascal, ambos con buen presente en sus equipos (Fluminense y CSK), además del de James, que ya comenté. Pero sorprende una vez más que se quede por fuera Kevin Agudelo, el único volante ofensivo que tenemos con continuidad en una de las 5 ligas más importantes del mundo. Hace solo dos fechas fue uno de los mejores calificados en el triunfo de su equipo sobre el Inter de Milan.

Juan Fernando Quintero es un jugador de mucha calidad pero que nunca ha tenido estado físico para jugar partidos enteros de alta intensidad. Teniendo alternativas, creo que su llamado es el menos justificado.

Delanteros

En los centro delanteros las cifras hablan por sí solas. Borré juega menos de una tercera parte de los minutos y Falcao menos de 20 minutos por partido. Delanteros jovenes pero experimentados como Luis Suarez (Almería, España) o Cucho Hernandez (Columbus, EEUU) merecían una oportunidad. Al menos uno de los dos. Suarez por ejemplo, puso una gran asistencia para el gol con que su equipo le ganó al Barcelona hace dos semanas. Por último, el llamado de John Duran (20 años) se puede entender como el de Juan David Mosquera, como una apuesta a futuro.

En los punteros, ante la ausencia de Luis Diaz y la poca continuidad de Sinisterra tras su lesión, las cifras respaldan el llamado del también juvenil Dylan Borrero. Sin embargo, con el llamado de Diego Valoyes y Johan Carbonero (quien finalmente no viene por lesión) se dejó una vez más por fuera a Sebastian Villa, referente en Boca y mejor asistidor de Suramerica en 2022.

Conclusión

Hay 4–5 jugadores (16- 20% del total) que merecían ser tenidos en cuenta e inexplicablemente no lo son. A mi modo de ver, un porcentaje demasiado alto. Tenemos muchos futbolistas en el exterior pero pocos compitiendo al más alto nivel. Hay talento suficiente para armar un equipo como Marruecos pero no nos podemos dar el lujo de no llamar a los jugadores con mejor presente.

La elección de los jugadores es crucial para un técnico de selección porque los tienen muy poco tiempo a su disposición. Su principal tarea es formar un grupo unido a partir del mejor material humano disponible. Lorenzo está fallando en lo segundo.