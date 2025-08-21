Primera multa que le cae al salvadoreño del Éxito por problemas en las tiendas y pagina web

Carlos Callejas tendrá que pagar casi 700 millones por no dar con claridad sobre los valores, las promociones y la devolución según de la Superindustria

La Superintendencia de Industria y Comercio multó, en primera instancia, al Éxito por quejas en las tiendas Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y la página web Almacenes Éxito. El valor de la sanción fue por $ 691.456.512. Para los funcionarios de la SIC en una inspección hecha el 18 de julio y 16 de septiembre de 2024 habría fallas en las garantías, la publicidad, las promociones y la información ofrecida a los clientes.

Con la decisión de la entidad de gobierno estaría afectando al grupo de los Calleja, que seleccionaron como presidente ejecutivo al salvadoreño Carlos Calleja. El Presidente que ha materializado la transformación de la marca Éxito, para dar una idea, escogió para sus oficinas centrales el Carulla del barrio Quinta Camacho en la localidad de Chapinero en Bogotá. No es el único cambio también los centros americanos, quienes tomaron control de la marca el 19 de enero de 2024, desean uniformar las tiendas de la cadena.

Otra apuesta importante de los Calleja fue fortalecer la marca Carulla y liquidar varios productos, para dar una idea, se liquidó el nombre Éxito Express. Dentro del tiempo de los Calleja a la cabeza sintieron una sanción por problemas de los clientes en el día sin IVA, el 2 de octubre de 2021, que se decretaron en el gobierno de Iván Duque; no obstante, el exprimer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo decidió echarlos para atrás.

En el caso de los días sin IVA, en varias sucursales no había claridad respecto a que productos tenían el IVA y cuales no. Si bien los franceses de Casino fueron los relacionados con el problema de los descuentos de 2021 fueron los Calleja quienes debieron salir a responder tiempo despues.

