Preso en su propia casa: así se encuentra el hombre al que Catastro le quiere robar unos metros cuadrados

Hace 30 años Orlando compró una casa en Engativá, pero el metraje de los planos no coincidían con los de Catastro, que no le ha devuelto el terreno que le quitó

En 1991 Orlando Jiménez, un padre de familia nacido en Suesca, Cundinamarca, hace 70 años, logró cumplir el sueño de comprar su casa. 1.600.000 pagó por ella. Sin embargo, tres años más tarde, en 1994, todo se convirtió en una pesadilla que está por cumplir 30 años.

Todo inició cuando él se da cuenta de que los planos que le transfirieron por el predio que compró, ubicado en el barrio Villa Gladys, en la localidad de Engativá, con registro público en la notaría octava, en 1991, no eran los mismos que aparecían en Catastro Bogotá en 1994, a pesar que él mismo comprobó que los planos de 1991 son los que le reconoció Catastro Bogotá, gracias a la escritura pública de la notaría octava con la que hizo la negociación que lo convirtió en dueño de la casa.

—Yo compré en el 91 con promesa de venta y las escrituras salieron en el 94. Fue cuando me di cuenta— dice don Orlando, poniendo sobre una mesa las escrituras de 1991, donde aparecen 119 metros cuadrados, y los planos que reconoce Catastro Bogotá para 1991, en los cuales se evidencia la totalidad del lote como suya, que fue la que compró en 1991 a los hermanos Luis Mayorga y Francisco Mayorga.

Entonces, ante la anomalía, don Orlando Jiménez se ve en la necesidad de quitarle tiempo a su trabajo de conductor de bus en la empresa Nuevo Horizonte —un trabajo que inició en 1981 y terminó en 2015 en la empresa Panamericana— para dedicárselo, a partir de 1994, en más de 10 ocasiones, a buscar una respuesta de Catastro Bogotá que le ayudara a saber, como él dice:

—Qué ley o qué decreto ha sido para cambiar los planos—.

La batalla jurídica que inició don Orlando Jiménez por buscar justicia no haría más que estancarse con la respuesta que le dio el Tribunal de Cundinamarca en donde le dan la razón a Catastro.

—Entonces las escrituras y los planos de Catastro quedaron de sobra. Tengo las escrituras, planos y todo coordinando, todo, y no me atendieron ninguno —dice con rabia don Orlando ante la respuesta del Tribunal de Cundinamarca.

A pesar de dicha situación, don Orlando descubre dos irregularidades más en los planos que, a lo largo de los años de lucha jurídica, le entrega Catastro:

—En los planos hay unos metrajes de 7 metros, hay otros de 7 metros y pico. Y son 8,5 mi metraje de frente, y nunca me dan el metraje completo. Lo han estado modificando. Lo han estado modificando en todo momento. Entonces necesito saber qué puedo hacer y quien puede ayudarme en este caso—.

Pero, como si se tratase de una broma de mal gusto, Catastro le responde un derecho de petición en el que le reconoce el metraje original de 119 metros cuadrados, que es el mismo que reza en las escrituras que a él le entregaron en 1991 cuando compró su terreno, es decir: Catastro reconoce de esa manera la totalidad del predio como suya. Totalidad que aparece en los planos dados por Catastro publicados en la primera imagen de esta historia.

A pesar de la respuesta de Catastro, Catastro sigue sin devolverle el terreno de 10 x 4 que le quitó en los nuevos planos que emitió. Tampoco ha habido un ente jurídico que le reconozca sus escrituras y planos iniciales como válidos por encima de los que aparecen modificados. Esta situación, lo tiene preso en su propia casa porque, 28 años después de su odisea jurídica contra Catastro, don Orlando, en medio de su desesperación que lo tiene al borde de la locura, dice:

—No he podido vender el predio; no he podido construir, porque no me dan licencia. Me valí del Fondo Nacional del Ahorro y me aprobaron 50 millones y cuando vieron que tenía el problema con Catastro, no me prestaron plata. Me tienen manicruzado: Ni puedo vender. Amarrado de pata y mano por ese problema—.

Vecino indeseable

A los problemas que tiene con su predio se le sumó otro: Don Orlando se dio cuenta de que su vecino, aprovechando el cambio de planos que le hizo Catastro, agrandó su lote incorporando la parte que le quitó Catastro. En otras palabras: Se quedó con la parte que era de don Orlando, a pesar de que, en las escrituras originales, que están en la notaría octava, don Orlando es quien aparece como el dueño.

Para eso, cuenta don Orlando, se tuvo que hacer una aclaración en la notaría 38 en la que se pidiera agrandar su lote, ignorando la escritura que el vecino ya tenía desde 1991 en la cual no figura como dueño de esa área.

—Yo estuve en la notaría octava (lugar donde se hicieron las escrituras originales) y dije: Ayúdeme en esto. Y me dijeron: Aquí está común y corriente. Aquí no está arreglado. Esa escritura puede ser falsificada. Me dijeron en la notaría octava ---agrega don Orlando.

A pesar que los demandó por el hecho en cuestión, nada prosperó y su vecino vendió el terreno a su yerno. Su relación con él es más parecida al agua y el aceite por las distintas peleas que han tenido en las que han involucrado, además, a su hija.

—Me robaron y ahora son mis enemigo —sentencia don Orlando con gran impotencia.

En definitiva, para resolver su problema, que lo ha llevado a gastar más de 30 millones de pesos en seis abogados y gastos propios de su búsqueda de justicia, don Orlando, cargando en sus manos la caja del proceso judicial que ha hecho contra Catastro, y que ya pesa media arroba, espera lograr una indemnización económica por daños y perjuicios ocasionados por la arbitrariedad de Catastro al haberle cambiado sus planos. En cuanto a su vecino, prefiere dejarlo, pero desea que le solucionen para el poder vender y ponerle fin a la condena que vive en su propia casa.

