Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

"Por sus obras los conoceréis" es uno de los mensajes de Jesús que recoge Mateo en los Evangelios. Lo decía el Señor en el Sermón de la Montaña para distinguir a los verdaderos de los falsos profetas. Es por lo tanto oportuno y necesario mirar qué es exactamente lo que hizo Petro durante su periodo como alcalde de Bogotá.

El también ex – alcalde, Enrique Peñalosa, recordó que Petro dejó un sistema de transporte público (SITP) totalmente quebrado. “Fue un trabajo gigantesco, duramos 3 años, casi que se queda la ciudad sin transporte público”, dijo Peñalosa. En materia de salud, Peñalosa también lo criticó a Petro. Aseguró que Capital Salud, la EPS del Distrito, estaba quebrada. Además, cuestionó el esquema de basuras y aseo, y la compra de cientos de camiones viejos. “Fue tan desastrosa la labor de Petro que a la ciudad le tocó pagar una multa a la Superintendencia de Industria de 90 mil millones de pesos, multa que pagó Bogotá por el mal manejo que le dio Petro al tema de las basuras”. Dice Peñalosa que, por el contrario, él dejó equipos nuevos, canecas y una ciudad limpia.

Es pertinente mirar el récord de Petro en Bogotá, como lo hizo con gran precisión en días recientes un analista:

Incumplimientos al 100 %

Metro de Bogota Metro Cable Transmilenio por la Avenida Boyacá Tranvía por la carrera 7a.

Otras promesas que se quedaron cortas

Viviendas VIP, construyó 2.934 de 70.000 que prometió. Jardines infantiles, construyó 6 de 1.000 que prometió. Colegios, no construyó ninguno de 100 que prometió. Universidades, no construyó ninguna de 2 que prometió.

Lo que sí hizo Petro en su mandato en Bogotá

Se gastó $1.1 billones de pesos del dinero público, pagando batallones de inútiles para que promocionaran su futura campaña presidencial. Dejó quebrado el sistema Transmilenio al rebajar sin ningún análisis las tarifas. Destruyó el sistema de recolección de basuras. Importó una flota de camiones viejos y oxidados que nunca sirvieron. El manejo del POT fue tan caótico que decenas de miles de familias, salieron de Bogotá a vivir en otras ciudades.

El problema con Gustavo Petro es que es un pésimo gerente y un peor gobernante. No solo no hizo la ALO, sino que permitió que se invadieran los terrenos. Para Peñalosa, “Nos tocó un trabajo gigantesco para sacar a casi 300 invasores con edificios de hasta 3 y 4 pisos”. Reiteró que el problema con el modelo de Petro no es su posición ideológica, sino que es un mal gobernante. “Aquí lo que se trata es mejorarles la vida a los ciudadanos de Colombia, que haya progreso, y claramente él no fue eficaz en ese sentido”.

Los colombianos no pueden darse el lujo de elegir un individuo que ha dado muestras fehacientes que más allá de sus sesgos de extrema izquierda, es un gerente de quinta y un gobernante de sexta.