Por romper un vidrio en Transmilenio a Epa Colombia le dieron la misma condena que a Jhonier Leal

Justo después de que Jhonier Leal se declarara culpable por asesinar a su hermano el estilista Mauricio Leal y a su mamá Marleny Hernández; Epa Colombia se unió a la lista de reacciones como la de Shaira, Elianis Garrido o Carolina Cruz; con la notable diferencia que ella se sintió identificada y habló de su proceso legal con la justicia colombiana.

“Quedé más impresionada con la Fiscalía que le dio de 400 a 600 meses de prisión, estamos hablando de 40 años, pero con acuerdo le rebajaban hasta el 50%. ¿20 años no más? Yo dañé el Transmilenio, me equivoqué, y a mí me dieron 22 años de cárcel solo por dañar un vidrio” continuó entre lágrimas Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en sus redes sociales.

“Yo no he podido salir del país porque tengo una condena, no puedo hacer muchas cosas y 22 años me dieron y ahora un man de esos que mata a la mamá dizque ‘no lo vuelvo a hacer’ ¿y es que a quién va a matar más adelante? No entiendo” finalizó la empresaria que hasta aseguró estar atenta del caso Leal y de cómo lo abordará la Fiscalía.

