¿Por qué Yaser Asprilla pinta para ser el próximo Marlos Moreno?

Joven y con poca madurez, el ex Envigado inició su nuevo reto en la liga más difícil del mundo. Si se cree el cuento terminará olvidado como muchos “jóvenes cracks”

Hace algunos días, las tapas de los diarios mostraron con orgullo la llegada de Yaser Asprilla al Watford de la liga inglesa. El jovencito de 18 años llegó proveniente del Envigado FC, la conocida cantera de héroes, y no fue sino que arribara para que tuviera algunos minutos en un partido amistoso.

Señoras y señores, Aspirilla dice presente 🇨🇴🙌💛🖤. pic.twitter.com/2HdryyolkF — Watford Español (@WatfordESP) July 7, 2022

Sin embargo, las expectativas sobre el futuro del jugador no están tan altas como con otras jóvenes promesas que saltaron de la liga nacional al fútbol internacional. Casos como el de Jhonier Montaño y Marlos Moreno han generado una desconfianza con lo que realmente pueden aportar jugadores tan jóvenes, que casi siempre terminan siendo un fracaso.

Y es que si hay algo en lo que todos los futbolistas colombianos se parecen, es que se creen el cuento de que van a ser grandes estrellas. Por esa razón no se esfuerzan, no trabajan, y creen que solo con su talento llegaran a la élite, cuando no es así.

Hace un año, Yaser Asprilla se creyó todos los elogios de la prensa después de su gran actuación en un partido amistoso con la selección, y hasta el DT del Envigado tuvo que bajarle los humos en una rueda de prensa. Esa es la razón por la que muchos creen que Asprilla se quedará solo en una promesa y repetirá la historia de Marlos Moreno, aquel jugador que brilló en nacional en 2016 y ahora está perdido en la liga belga, que se creen tanto que son los mejores, que no trabajan por serlo.

Yaser Asprilla, Marlos Moreno y Jhonier Montaño. pic.twitter.com/7NjkHo9OVU — Berrancolico (@Berrancolico) January 22, 2022

Ver a Yaser Asprilla es ver al Marlos Moreno del 2016, Mucho talento y explosividad, Ojalá lo sepan llevar y lo asesoren bien, Que futuro enorme tiene. — Javi (@javil9026) January 17, 2022

Están inflando tanto a Yaser ojalá y no pase lo mismo que Marlos Moreno. — The League + (@LeagueOfi) January 17, 2022

¿Será que las luces, los focos de las cámaras y toda esa parafernalia que hace parte de la vida de los grandes cracks le jugará en contra al joven Yaser? Habrá que esperar si sus ganas de ser el mejor, no se ven frenadas por creer que ya lo es.

