¿Por qué tres nominaciones al Oscar no salvan a Encanto de ser un hueso repugnante?

Calmados muchachos, nadie nos ha callado la boca a los que denigramos en su momento de Encanto y, sobre todo, lo que generó la película en el país más feliz del mundo por las tres miserables nominaciones que les dieron en los Oscar. Desde el 25 de diciembre, cuando la película se estrenó en la plataforma de Disney y se vio masivamente, sstaban pidiendo ya que el horrendo himno nacional creado por Rafael Nuñez fuera sustituido por la anodina y sentimentaloide Dos oruguitas, la cancioncita perfectamente olvidable de Sebastián Yatra. Y Mirabel hasta en la sopa. Mirabel como el símbolo de la colombianidad, una mezcla entre Ursula Iguarán y Regina 11. La cantidad de estupideces que se han dicho, que se han escrito.

A mí es que no me gusta Disney. Nunca me han gustado los nazis. Todos esos cuentos germanos de los hermanos Grimm edulcorados y convertidos en tratados sobre las ventajas de ser ario. De Rampunzel a Blancanieves. Malditos bastardos. En su necesidad de estar acorde con la corrección política de estos tiempos han cambiado el color en la piel de sus protagonistas. Y les ha resultado bien. Miren no más el furor con Coco. Un océano de calidad divide a Coco, producida por Pixar, distribuida por Disney, de Encanto. Coco es una belleza en donde México realmente se muestra ante el mundo. México y sus alebrijes, sus mariachis, su día de muertos, su mitología. Además tiene un guion poderosísimo. Nada de esto tiene Encanto, no voy a debatir acá sus evidentes problemas de guion, yo no pude seguir la trama porque es que ni hasta villano tiene. Además, como la vi en cine, como yo todavía creo que lo mejor es ir a la sala así salga con un virus, porque las películas deben verse en una pantalla grande, en su formato original, la tuve que ver con el horrendo doblaje colombiano y esto convirtió mi videada en una verdadera tortura. En lo que sí quiero aguarles la fiesta, queridos, en lo de la colombianidad de Encanto.

Al mago Lin-Manuel Miranda se le ocurrió la idea de hacer la película en una visita a Colombia. Incluso al personaje de Mirable lo concibió después de conocer a una librera en Barichara. Entonces es la visión de un puertorriqueño turista sobre el país. Es realmente destacable que se muestre el desplazamiento de la familia Madrigal a cargo de una banda armada. Además de una arepa, un ajiaco y la insoportable canción de Carlos Vives, ese lugar donde viven los Madrigal puede ser cualquier parte de Latinoamérica. Hay que ser un tonto patriotero para sentirse representado y orgulloso de estar representado en una película estándar de Disney.

Lo otro es que el Lobby de Disney es muy poderoso. Por algo han ganado 64 Oscar en toda su historia. Ya casi que no importa la película, Disney parece tener un convenio con la Academia. Por favor, no crean que el Oscar lo es todo. Como todo premio tiene mas grises que claro. Si no, uno como puede imaginar que Ciudadano Kane, la película más importante de todos los tiempos, se haya ganado sólo un Oscar a mejor guion adaptado, o que Pulp Fiction haya perdido con esa asquerosidad de Forrest Gump, y ni hablar la injusticia que acaba de ocurrir ahora, cuando The last duel, la mejor película del 2021, no haya obtenido una sola nominación sólo porque a los viejitos tarados de la Academia les parece un director demasiado convencional el maestro Ridley Scott.

Si, claro que vamos a tener que aguantarnos a Don Mario Hernández vendiéndole a incautos maletines con la cara de Mirabel, porque se van a ganar ese premio de mierda una vez más la película de Disney, casi un trámite. Eso no le quita que la historia de los Madrigal sea el hueso repugnante que vimos hace unos meses. Saquen la bandera y el aguardiente y celebren. Este país tiene tan pocas razones para sentirse orgulloso de él que en el opio en el que vivimos tenemos que inventarnos los acontecimientos. Porque, señores, hay que estar fumado para reconocer a Colombia en esta peliculita de mierda.