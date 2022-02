La miseria que le sale a Epa Colombia hacer su keratina

.Publicidad.

Defender a Andrea Valdiri y atacar a Yina Calderón le salió caro a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia. Como ya es costumbre, la empresaria habló de más y se metió también con la hermana de la Dj y otra de sus amigas que también tienen marca de keratinas. Melisa, dueña de Magic Hair no se quedó callada y decidió revelar, según ella, secretos de la empresa de Barrera.

En su defensa en redes sociales, la mujer aseguró que Epa se aprovechó de la amistad que mantenían, no solo copió sus fórmulas de cuidado capilar, sino que sacó los mismos envases de la marca de Melissa. Sin embargo, Daneidy respondió y agregó más información a la historia. “Ella me ayudó con los envases, pero me dijo que mis envases eran horribles y que ella me iba a ayudar, yo le pregunté cómo me iba a ayudar y me dijo que le hiciera publicidad a sus productos y dijera que son los mejores y ella me daba el contacto".

El cuento continuó hasta el punto de que la dueña de Magic decidió revelar audios de la también dueña de keratinas donde confesaba que compraba sus productos a 3 mil pesos mientras ella los vendía a 20 mil. "Yo te voy a decir la verdad, yo quiero ser sincera contigo, a mí este producto me lo venden a 3.000 pesos con tarro y todo, y yo eso lo vendo a 20.000 y me gano 17.000", afirma Daneidy en el supuesto audio que mostró Melissa.

