Por qué temerle a Iván Cepeda y por qué no

Un triunfo de Cepeda sería una hecatombe para Colombia. Es mucho menos incendiario, menos imprudente y pendenciero que Petro. Pero ideológicamente más radical

La reciente encuesta de la firma Invamer sobre intención de voto para la Presidencia dejó al 30 % de los colombianos felices y al 70% restante paniqueado.

¿La razón? En esa investigación figura en primer lugar Iván Cepeda, con un 30 % de intención de voto, superando por amplio margen a Abelardo de La Espriella, por quien dijo que votaría el 18 % de los encuestados.

Pero si no nos dejamos llevar por la emoción y analizamos con frialdad el resultado y el contexto de la encuesta, encontraremos seis razones que nos dejan en claro que no hay motivo para tanta felicidad de unos y para la consternación de los otros.

La encuesta se realizó pocos días después de que Cepeda ganara la consulta del Pacto Histórico Si bien Cepeda supera a De la Espriella por 14 puntos hay que tener en cuenta que el primero lleva en la actividad política 25 años y el segundo cuatro meses. Con lo cual, el conocimiento que la gente tiene del primero es mucho mayor a la del segundo. En consecuencia, el margen de crecimiento del abogado es mucho mayor al del senador izquierdista. La intención de voto de los candidatos de izquierda está concentrada en Cepeda, mientras que si se suma la intención de voto de los aspirantes de oposición superan ampliamente ese 30 %. Cepeda parece lograr el apoyo de toda la gente de izquierda, pero no suma simpatías en el centro, el centro izquierda o la derecha. Si Cepeda logra traducir en votos el 30 % que logra en la encuesta, le serviría, de pronto para puntear en primera vuelta. Pero para ganar en la segunda y llegar al 50 % más un voto le falta mucho. Y no sé cómo va a conquistar ese 20% restante. Faltan cinco meses para la primera vuelta presidencial. En ese tiempo puede pasar muchas cosas.

La próxima encuesta que se conozca, de una encuestadora seria por supuesto, será clave para determinar la tendencia en las preferencias de los votantes. Si crece el apoyo al candidato del Pacto Histórico comenzará a haber motivos fundados para preocuparse. Pero si Cepeda se mantiene en ese 30% o su apoyo cae, quienes no queremos un gobierno que continué el desastre de Petro tendremos un respiro.

De todas formas, dudo mucho de que Cepeda se vaya a convertir en el sucesor de Petro. Y esa duda está fundamentada en tres razones:

El desgaste de este gobierno es inmenso y la gente de centro y de centro izquierda que votó por Petro está totalmente desencantada con el petrismo. Como candidato, Cepeda carece de las virtudes que tenía Petro. No tiene la labia, ni la irreverencia ni la capacidad de conectar con la gente que tenía el Petro candidato. Cepeda es un tipo aburrido, plano, y sus posturas extremas ahuyentan a todo aquel que no sea radical de izquierda. Dudo mucho que Petro se la vaya a jugar por Cepeda. A un ser mesiánico como el actual mandatario no le debe hacer mucha gracia que aparezca alguien que le dispute el liderazgo indiscutible que tiene en la izquierda. Petro se la va a jugar es porque el petrismo tenga una votación muy importante en las elecciones legislativas. El objetivo es consolidar unas mayorías en el Congreso que faciliten la aprobación de la reelección Presidencial, para él retornar en El 2030. Y ahí sí instalarse indefinidamente en el poder. Se equivocan quienes creen que la preocupación de Petro es que la izquierda continúe gobernando. Para nada, lo que él quiere es el poder para él.

De todas formas, un eventual triunfo de Cepeda en los comicios del año entrante sería una hecatombe para Colombia. Si lo comparamos con el actual presidente, hay que admitir que Cepeda es mucho menos incendiario, menos imprudente y menos pendenciero.

Pero también ideológicamente es más radical que el actual mandatario. Petro es un. rebelde formado en la guerrilla y en la barriada.

Cepeda es un comunista ortodoxo formado en la antigua Unión Soviética

Un comunista de los que cree que la salvación de un país es un Estado fuerte que todo lo controle y administre y en cual el sector privado no participe en nada. Y que considera que la libertad de expresión es un privilegio burgués. Si Petro le ha dado palo a la empresa privada y a los medios de comunicación, con Cepeda La persecución a los empresarios y a la prensa sería mucho peor.

Mejor dicho, con Cepeda en la Presidencia, Colombia daría pasos muy firmes para convertirse en lo que él considera el paraíso comunista. Y que el 70 % de los colombianos apreciamos como el verdadero infierno.

