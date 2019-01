¿Por qué tanto rollo con los trans?

En una exposición fotográfica de Manu Mojito acerca de un proceso con mujeres trans en Bogotá, un hombre trans me preguntó: ¿te meterías con una mujer trans? Me quedé en silencio, no sabía qué decir. Luego me interpeló de nuevo: ¿te meterías con un hombre trans? Sin dudarlo dije que sí.

Esa pregunta me siguió rondando, igual que mi respuesta sobre las mujeres trans, a lo cual siguieron otras preguntas: ¿con cuáles mujeres trans he compartido?, ¿de qué manera he compartido?, ¿he puesto alguna barrera para conectarme con ellas? Sentía que las mujeres trans, que conocía hace unos años, se habían enfrentado a tantas violencias cotidianas que crearon una armadura para protegerse de una sociedad que las rechaza, excluye y hasta las mata, justificándose en su moral, su religión y su tradición.

Actualmente, la pregunta por el deseo se vuelve a plantear en el reality La Agencia del canal Caracol. Miguel, uno de los participantes, le dice a Mara Cifuentes que le parece muy linda, la más preciosa de la casa de modelos. Luego, cuando él le comenta a sus compañeros lo que le había dicho, uno de ellos le pregunta: ¿pero Mara no es travesti? Y Miguel sorprendido le dice: Dime la verdad… Júralo por Dios.

“Pasar” como persona Cis, es decir, personas que se reconocen como fueron asignadas al nacer (si nacieron con un pene les asignan sexo masculino y se reconocen como hombres, pero si nacieron con vulva les asignan sexo femenino y se reconocen como mujeres) es una ventaja socialmente, como le pasó a Mara en La Agencia. Antes de que dijeran que era trans, un hombre Cis la deseaba, quería todo con ella, pero eso cambió en un segundo. ¿Por qué no reconocemos que nos gustan las personas trans?, ¿a qué le tenés miedo o vergüenza, Miguel y los cientos de hombres que han dicho que se les debe avisar si es o no es trans?, ¿de qué y de quiénes dependen nuestros deseos? A través del “me deben avisar” y de las burlas justificamos nuestra vigilancia a la identidad de género del otrx para validarlx como sexual y eróticamente apto.

Asumimos que la biología es inmutable, que hay una correspondencia clara y “evidente” de los niveles hormonales, cromosómicos y las características sexuales secundarias (vello, senos, nuez de adán). No obstante, no hay un cuerpo con tal coherencia. Hay hombres sin vello facial y mujeres que nos nace bigote; hay hombres con voz delgada y mujeres con voz gruesa; hay hombres con poca masa muscular, hay mujeres con mucha masa muscular; hay hombres con vulva y mujeres con pene.

Esa categoría de hombres y mujeres no está tan claramente definida según esos parámetros biológicos a los cuales tanto apelan ciertos sectores sociales. Esas personas que se refieren a la biología deberían reconocer que la variabilidad biológica es tal que entonces lo biológico no es la verdad, sino lo que hemos construido, a partir del siglo XVIII, un discurso binario sobre los cuerpos que se ha establecido como verdad.

El sexo no es un hecho inmutable, está generizado, es decir esas características que supuestamente son nuestro certificado de “identidad” están cargadas con valores, creencias y son un orden moral que regula cuerpos y sexualidades. Por esto, vale la pena recordar la pregunta que nos hizo Lohana Berkins, feliz y orgullosa travesti argentina: “¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti?” O un cuerpo trans…

Como un hombre trans me hizo la pregunta por mi deseo hacia las personas trans, ahora yo la replico y me sigo cuestionando por qué tenemos una respuesta tan automática cuando hablamos del deseo. Quizás cuando nos demos cuenta de la manera en que nuestros deseos también han sido creados y condicionados de múltiples maneras, podamos abrir nuestro espectro erótico y afectivo, y decir sin miedo y vergüenza #MeGustanTrans.

