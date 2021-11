¿Por qué se James se desapareció luego de los partidos con la Selección Colombia?

.Publicidad.

Después de casi un año por fuera de la Selección Colombia, James Rodríguez por fin pudo volver a enfundarse la camiseta tricolor. Su ida a Catar tenía el objetivo de recuperar ritmo de juego que le permitiera volver al equipo nacional y logró jugar cuatro partidos antes de ser convocado, mostrándose feliz por su regreso a Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10)



Sin embargo, luego de la derrota contra Brasil y el empate con Paraguay, el colombiano regresó a Catar y no ha integrado el equipo en los dos partidos que el Al-Rayyan ha jugado desde entonces. James dejó de ser noticia por los entrenamiento y partidos y solo volvió a aparecer cuando salió con el cabello pintado de azul.

A James se le vio entero tras los partidos con la selección y no se reportó ningún problema muscular suyo allá. Además, los dos partidos que el equipo disputó sin él correspondían a la copa y no la liga catarí, por la que el equipo pudo penar en darle descanso al 10 ya que desde antes de irse a la selección su técnico dijo que sabían que todavía no estaba al 100%.

En la reaparición se vio a James entrenando duro en bicicleta, continuando con su reacondicionamiento que le permita estar en su mejor forma física nuevamente y destacando con el Al-Rayyan. Todavía tiene dos meses antes de que la Selección vuelva a jugar y es donde se le necesita fino, por ahora tiene el tiempo suficiente para tomarse su proceso con calma y volver a destacar por su nivel más que por otras noticias.