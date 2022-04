¿Por qué Oscar Rivas es campeón mundial?

Por: Miguel Angel Castañeda Jimenez |

abril 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

A raíz de un incidente acontecido en enero de este año en el aeropuerto de la ciudad de Cali, en el que un miembro de la policía pensaba que el boxeador colombiano Oscar “Kaboom” Rivas (28-1, 19 KOs) estaba contrabandeando oro en su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, fue motivación suficiente para escribir este artículo con respecto a los sucesos que ocurrieron para que Rivas fuese campeón mundial en el peso “Bridger”.

Rivas es recordado por la pelea realizada ante el boxeador inglés, Dillian Whyte el 20 de julio de 2019 en el O2 Arena de Londres, en la que estuvo en disputa un cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso pesado. En ese momento Rivas ocupaba la posición número 5 y Whyte el primer lugar en las clasificaciones de este organismo.

-Publicidad.-

Curiosamente, el Canal Caracol había adquirido los derechos para transmitir la pelea de Rivas contra Whyte en vivo. Sin embargo, esta tuvo que ser transmitida en diferido debido a las alocuciones presidenciales rutinarias que se realizan en esta fecha.

Esta lucha desató bastante polémica en el país, las acusaciones de robo y corrupción salieron a diestra y siniestra. La mayoría de estas críticas a la decisión oficial estuvieron fundamentadas en un momento específico de la pelea. En el noveno round del combate, Rivas conectó un tremendo golpe ascendente o uppercut, el cual mandó a su rival a la lona.

Publicidad.

Sin embargo, el hecho de que se presente una caída en un determinado round, no es razón suficiente para determinar el ganador de una pelea, debido a que las peleas de boxeo profesional se califican bajo el “sistema de 10 puntos” en cada asalto.

También, se debe tener en cuenta el desempeño de Whyte en este combate, en el que tuvo un buen uso del jab para mantener gran parte de la pelea fuera de distancia a Rivas. Además, las combinaciones y golpes al cuerpo por parte del británico fueron efectivas y clave para poder ir ganando rounds en las tarjetas de los jueces.

Posteriormente, el equipo de Rivas lanzó dos graves acusaciones al entorno de Dillian Whyte. La primera relacionada con un resultado de dopaje positivo, en una muestra tomada un mes antes de la pelea, la cual contenía algunos rastros de metabolitos de esteroides. Cabe resaltar que Whyte ya tenía antecedentes de problemas por cuestiones relacionadas con el dopaje desde el año 2012.

Sin embargo, Whyte fue absuelto meses después por parte de la UK Anti-Doping, al considerar que la muestra proporcionada presentaba cantidades muy bajas de esta sustancia. La agencia antidopaje británica consideró que este resultado positivo no fue causado por alguna falla, negligencia o irregularidad y que este hecho no podría haber afectado el desarrollo del combate entre Rivas y Whyte.

La segunda estuvo relacionada con un supuesto cambio de guantes antes de empezar la pelea, sin supervisión de la comisión por parte del británico. Sin embargo, no hubo mayor investigación por parte del British Boxing Board of Control (BBBofC), organismo rector del boxeo profesional en el Reino Unido.

Como dato curioso, la marca de guantes “Fly” usada por Whyte en esa noche, fue baneada de las peleas sancionadas por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en julio de 2021. Esta sanción, se dio debido a anomalías con el relleno de los guantes, rápida descolorización de los mismos, fallas en la protección para las manos del peleador, entre otras razones.

Luego de lo acontecido en Londres contra Whyte, apareció la nueva categoría “Bridger” del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A pesar de la similitud y un posible juego de palabras, esta categoría no lleva este nombre debido a que sea un “puente” como se dijo en la mayoría de sectores de la prensa deportiva nacional.

Esta recibe su nombre a manera de “homenaje” a Bridger Walker, el niño que defendió a su hermana menor del feroz ataque de un perro. Los creadores de esta nueva división, la número 18 en el boxeo profesional, justifican su existencia como una categoría intermedia entre los pesos crucero (200 libras) y pesado (200 libras en adelante) a causa de la gran diferencia de pesos que se puede dar en las peleas de peso pesado.

Sin embargo, la creación de esta nueva categoría con límite de 224 libras, ha generado un gran rechazo en la comunidad boxística internacional y dudas en su legitimidad. Esto debido a varios factores como la proliferación de cinturones por parte de los organismos que rigen el boxeo profesional y el uso de una situación de este calibre para crear una nueva división y así poder recaudar más fondos para el organismo.

Cabe resaltar que esta división es exclusiva del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que los otros tres grandes organismos de boxeo en el mundo: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), a día de hoy desconocen el peso “Bridger”.

Además, el argumento de que en las peleas de peso pesado puede haber mucha diferencia de peso entre dos rivales es cierto, sin embargo, la diferencia de peso no siempre lo es todo en el boxeo.

El más reciente ejemplo de esta situación, es el ucraniano Oleksandr Usyk campeón unificado AMB, OMB y FIB del peso pesado, el cual no tuvo reparo para vencer al inglés Anthony Joshua (el cual pesó 19 libras más que Usyk, 240 vs. 221) delante de 80.000 personas en el Tottenham Hottspur Stadium. Es decir que el campeón del peso pesado, pesó menos (221 vs. 222 que pesó Rivas el día del pesaje de su pelea) que el campeón de una división abajo, el peso “Bridger”.

Hasta el propio Mike Tyson expresó su descontento con respecto a esta nueva categoría, al expresar que si un boxeador pesa más de 200 libras ya debería ser un peso pesado.

Por lo tanto, fue una sorpresa que en los primeros rankings que aparecieron en esta categoría, Rivas apareciera de primero, ya que hace tiempo este no se subía al ring cerca del límite de las 224 libras. La primera pelea por el campeonato “Bridger” se iba a disputar entre Oscar Rivas y Bryant Jennings, en un duelo de revancha de la lucha que habían sostenido en enero de 2019, en la que el colombiano había ganado por nocaut técnico en el último asalto.

Sin embargo, el oponente original de Rivas desistió de la pelea al protestar por las medidas de cuarentena sanitaria en Canadá, que hubiese tenido que acatar para poder realizar la pelea. Por lo tanto, el peso crucero canadiense Ryan Rozicki entró como rival de reemplazo para esta pelea de campeonato del mundo. Por consiguiente, en la pelea que iba a inaugurar la categoría creada para que no existiera tanta diferencia de peso, hubo una desigualdad de 19 libras (222 vs. 203 de Rozicki) entre ambos boxeadores el día del pesaje.

El día 22 de octubre de 2021 en el Olympia Theatre de la ciudad de Montreal, se llevó a cabo esta pelea en la que Rivas castigó por todos lados a un Rozicki que aguantó con gran valentía los doce asaltos. Con unas puntuaciones de (116-111, 115-112, 115-112) Oscar “Kaboom” Rivas se llevó la victoria por decisión unánime y se coronó como el primer campeón mundial de la categoría del peso “Bridger”.

Después de haberse ido a Canadá luego de tener una destacada carrera como boxeador amateur, haber hecho tantos esfuerzos, sacrificios y haber batallado contra un sinnúmero de lesiones, Rivas por fin había conseguido su anhelo de obtener un campeonato del mundo.

Con Rivas, Colombia ahora tiene un nuevo campeón mundial de boxeo profesional. A pesar de mi apatía personal con respecto a este invento del Consejo Mundial de Boxeo, no se puede negar que esta gesta de Oscar Rivas es muy útil para impulsar al boxeo colombiano, ya sea por la exposición que tuvo la victoria de Rivas en televisión nacional o los videos virales en redes sociales de su familia viendo la pelea, “Kaboom” puso de nuevo al boxeo en boca de nuestros compatriotas.

Este artículo no pretende ser una crítica al boxeador, debido a que el deportista que se sacrifica para lograr sus objetivos es el menos responsable en todo esto. Es más, reitero mi anhelo de que esta situación sirva de impulso al boxeo colombiano y además, espero con ansias que la primera defensa de su título ante el ruso Evgeny Romanov sea realizada en Colombia para poder asistir a la pelea.

@MiguelKastaneda