¿Por qué Nairo nunca ganará el Tour de Francia?

Lo acaba de decir un hombre que conoce el ciclismo como nadie en el mundo, el multicampeón Greg Lemond: Nairo Quintana nunca ganará el Tour de Francia. Ya los ataques de él son paupérrimos. Antes uno podría acusar al Movistar de amarrete, de conservador, ahora Nairo no hace hueco en sus ataques simplemente porque no tiene piernas. Además su fama de chuparueda le ha jugado en contra y el pelotón internacional simplemente lo detesta. Es poco solidario y casi nadie quiere pactar con el Movistar para sacarle provecho a alguna ventaja que se presente en carrera.

Para colmo los españoles del equipo prefieren a Mikel Landa, no olvidemos que Movistar es una escuadra española y el patrocinador estaría feliz con que un vasco se impusiera. Nairo ya no gana nada y, aunque tiene 29 años, su producción ha bajado considerablemente. Ya cuando ataca no hace daño, se vio en la última Dauphiné, un ataque patético que incluso fue fácilmente controlado por un hombre que nunca va bien en las cuestas como es el polaco Kwiatkowsky. Nairo nunca pudo estar con la crema de la carrera, con los favoritos, algo que viene siendo una constante desde el 2019.

Uno podría pensar que la ausencia de hombres claves como Froome y Dumolin, los reyes del ciclismo internacional podrían jugar a favor del de Cómbita pero, siendo realistas, gente como Bardet, Pinot y el propio Landa lucen superiores. No tenemos mucha esperanza por ese lado.

Mientras, pediré a Egan Bernal que gane el Tour a los 22 años y en su segunda participación luce un despropósito casi que criminal, ¿con qué derecho le exigimos tanta presión a un muchacho que es sólo futuro? Si lo logra fantástico. Hoy en día es una incógnita el estado físico de Thomas, actual campeón del Tour y líder del INEOS. Si llega a estar mal será la oportunidad de Egan. Con Rigo vamos confiado de que algo bueno hará. Pero con Nairo es mejor entender que sus mejores años ya pasaron hace rato. En Europa ni siquiera su propio entrenador cree que pueda ganar alguna vez la carrera por etapas más prestigiosa del mundo.

