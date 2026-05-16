- Por qué nadie ha podido mover a Florentino Pérez de la presidencia del Real Madrid a pesar de la cadena de derrotas

Ha sido un mago para combinar el fútbol y su influencia política que ha cosechado con su constructora ACS con tetáculos en Colombia donde dejó una historia sinsabor

En el palco del Santiago Bernabéu, ante 81.000 hinchas eufóricos del Real Madrid, Florentino Pérez encarna la viva imagen del poderío blanco. A su lado han estado el rey Felipe, líderes de las empresas más grandes de España y presidentes de todas las naciones. Desde hace 26 años, cuando inició el siglo, Florentino empezó a crear su sello de influencia: fútbol, negocios y política.

Como presidente del Real Madrid hizo del equipo una marca que fortaleció su liderazgo. Transformó al Madrid en una potencia global, capaz de competir con los grandes capitales del fútbol moderno y garantizar la estabilidad financiera en una época donde otros gigantes europeos quedaron endeudados o terminaron controlados por fondos soberanos y magnates extranjeros.

La era galáctica

Florentino y los Galacticos: Beckham, Figo, Zidane y Ronaldo Nazario

Cuando llegó a la presidencia del club en el año 2000, derrotando a Lorenzo Sanz, lo hizo con una promesa que parecía imposible: fichar a Luís Figo, estrella y símbolo del Barcelona. Cumplió. A partir de ahí nació la era de los Galácticos, con jugadores como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham y posteriormente Cristiano Ronaldo. Florentino entendió, antes que muchos dirigentes, que el fútbol había dejado de ser solo deporte para convertirse en una industria global del entretenimiento.

Con su buen ojo para fichar figuras y con talento para dirigir, su mandato solo se interrumpió entre 2006 y 2009, y el Madrid ha sido un gran ganador. En su vitrina están las copas de 7 Champions League, 7 Ligas de España, 3 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 6 Supercopas de Europa y 7 Mundiales de Clubes.

A pesar de esto, en la última temporada el Madrid no ganó nada. Ese es el talón de Aquiles a la hora de su reelección, que Florentino siempre ha ganado y cuya votación él mismo convocó esta semana: en el ambiente madridista ha surgido la inevitable pregunta de si sus logros en el deporte y en los negocios le alcanzarán a Florentino para golear en esta prueba.

En la era Florentino Pérez, el Madrid multiplicó ingresos comerciales, firmó contratos multimillonarios de patrocinio y modernizó su estructura económica. Hoy, el equipo es una de las instituciones deportivas con mayores ingresos del mundo. El mismo Florentino lo valora en USD 10.000 millones.

Un gran pilar de hormigón

Este imperio ha sido forjado entre el Grupo ACS y el Real Madrid, entre hormigón y fútbol, como se dice en uno de los libros biográficos. Grupo ACS es un gigante de la construcción mundial que tiene presencia en más de 70 países que obtuvo un beneficio récord de 950 millones de Euros en 2025. Pérez, que ganó 9,14 millones de Euros como presidente de ACS en 2025, elevó por primera vez su participación en la compañía a 14,5 %. ACS está valorada en más de 4.100 millones de euros, tras revalorizarse un 115 % en un año.

La constructora es el verdadero centro del poder de Florentino, quien tiene allí una enorme capacidad económica y de influencia internacional, pues ACS genera un 60 % de sus ingresos en Estados Unidos con la vetusta constructora Tuner, con sede en Nueva York. Ahora, la compañía está volcada hacia un nuevo foco: la gestión de centros de datos, potenciada tras su alianza con GIP el brazo de infraestructura del fondo Blackrock. El otro 23 % de su ganancia procede de Australia y sólo un 8% de España. Juan Santamaría es su CEO desde 2022.

Negocios enredados en Colombia

Florentino también ha tenido negocios en Colombia. Hace 29 años estuvo envuelto en el escándalo de Commsa, un consorcio español que en 1997 que se comprometió a construir la troncal del Magdalena Medio por USD 425 millones de dólares. La empresa incumplió, pidió prórrogas, adiciones, no había firmado póliza y finalmente el contrato caducó. La multa fue de USD 132 millones y tras un megapleito que se mantuvo hasta 2007, cuando el Estado y Commsa conciliaron por $ 119.000 millones para Invías.

En 2014 firmó con la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) la construcción de la autopista Conexión Pacífico entre Medellín y Bolombolo, una doble calzada de 49 kilómetros en el tramo Ancón Sur- Bolombolo. Por esta época, en julio, James Rodríguez, el crack colombiano, fue fichado por el Real Madrid.

Florentino fichó a James Rodríguez cuando era el crack del mundial y él acababa de recubir la Conexión Pacífico

A sus 79 años, Florentino ha estado vinculado por más de 40 a ACS. Con su esposa fallecida, María Ángeles Sandoval, conocida cariñosamente como Pitina, estuvo casado 42 años y tuvieron tres hijos: Eduardo, Florentino y María Ángeles, ninguno de los cuales ocupa cargos directivos en la constructora ni en el club.

Cómo atornillarse

El poder de Florentino Pérez también tiene una dimensión institucional. Los estatutos del Real Madrid establecen requisitos extremadamente exigentes para aspirar a la presidencia. Actualmente se exige una antigüedad mínima de veinte años como socio y la presentación de un aval económico equivalente al 15 % del presupuesto del club, cifra que ronda los 187 millones de euros.

En la práctica, esos requisitos reducen enormemente el número de posibles candidatos. Muy pocas personas poseen simultáneamente el patrimonio, la antigüedad y la estructura necesaria para competir electoralmente contra Florentino. Por eso, desde 2009 ha sido proclamado presidente en varias ocasiones sin necesidad de votación, al presentarse como candidato único.

La remodelación del estadio Santiago Bernabéu es otro símbolo de su influencia. El proyecto no solo lo modernizó, sino que reforzó la idea de Florentino para el largo plazo. El nuevo Bernabéu busca convertirse en una fuente de ingresos mediante conciertos, eventos y actividades comerciales durante todo el año.

El Real Madrid supera los 1.000 millones de dólares en facturación, pero la deuda asociada a las obras del Santiago Bernabéu supera los 1.200 millones. Por eso, busca la fórmula para capitalizar el club con la entrada de un socio que aligere la deuda financiera. No obstante, la remodelación del Bernabéu es vista por sus seguidores como una operación que solo un dirigente con experiencia en grandes infraestructuras podía impulsar.

Negocios deportivos, negocios corporativos

Las críticas no faltan. Parte de los madridistas dicen que Florentino trasladó al fútbol una lógica corporativa excesivamente orientada al negocio y al control institucional. Otros sostienen que su enorme peso económico desincentiva la aparición de opositores con capacidad real para ganar.

El fichaje de Mbapé no le dio al Madrid este años lo resultados que esperaba la afición

Algunos aficionados le reprochan haber concentrado demasiado poder, intervenir excesivamente en decisiones deportivas y priorizar el negocio sobre ciertos aspectos tradicionales del club. También critican el deterioro de la relación con sectores de la prensa y su estilo de liderazgo, considerado distante y muy vertical.

Pese a esas críticas, Florentino Pérez sigue apareciendo como favorito para ganar cualquier elección presidencial del Real Madrid. La razón principal es que no existe una oposición sólida, organizada y con suficiente capacidad económica para desafiarlo seriamente. El empresario Enrique Riquelme ha sido mencionado recientemente como posible rival, aunque todavía no está claro si presentará una candidatura formal.

Aunque el equipo atraviese temporadas irregulares, la estabilidad financiera del club continúa siendo una carta poderosa. Su reciente convocatoria de elecciones fue interpretada en varios sectores como una demostración de fuerza: lejos de mostrarse debilitado, desafió públicamente a quienes quieran competir contra él. ¡Hala Madrid!

Le podría interesar: Todos culpan a James pero el que lo traicionó fue el Real Madrid

Anuncios.

Anuncios..