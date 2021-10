¿Por qué "La Perrys" desapareció de la televisión colombiana?

.Publicidad.

Maria Adelaida Puerta es de esas actrices colombianas que empezaron a destacar desde jóvenes y muchos creyeron que estaría en la televisión nacional por décadas, pero que no fue así. La carrera de la actriz paisa inició a lo grande, con participaciones en novelas importantes como Francisco el matemático, Ecomoda y Todos Quieren Con Marylin.

Su primer gran papel le llegó cuando tuvo que hacer el papel de Catalina Santana en Sin tetas no hay paraíso, la primera adaptación a televisión de la exitosa novela de Gustavo Bolívar en el año 2006. Sin embargo, su consolidación definitiva en la televisión nacional vino con el papel de La Perrys, la fiel escudera de Pedro Pablo León Jaramillo en El Capo.

Este papel fue el que la marcó para siempre en su carrera y con el que además, pasó de ser la niña bonita que hizo a Catalina a interpretar una mujer de carácter fuerte y apariencia masculina, pero no le quedó grande y se convirtió en uno de los personajes más memorables de la novela. Ahora que RCN volvió a dar El Capo en las noches, la gente está volviendo a ver a una Maria Adelaida Puerta que prácticamente desapareció de la televisión nacional después de aquel personaje.

Después de El Capo Maria Adelaida actuó en cinco producciones más pero ninguna de ellas en Colombia. La actriz salió del país y se radicó en México pero nunca volvió a actuar en Colombia salvo para actuar en El Inquisidor, una serie de Señal Colombia que se lanzó por su plataforma digital RTVCPlay y fue grabada enteramente con dispositivos celulares.

¿Por qué Maria Adelaida Puerta nunca regresó a la televisión colombiana? En 2020 la actriz le concedió una entrevista al programa Lo Sé Todo del Canal Uno, donde contó que fue por culpa de una manager que se le cerraron las puertas en el país. "No entendía por qué no me salía trabajo y un día me entero que había cierta manager con la que yo estaba en ese momento que estaba interviniendo para que yo no tuviera ciertos trabajos".

Ante la doble jugada que le estaba haciendo su manager de ese entonces, las puertas sí se le abrieron en México. El país por excelencia de las telenovelas si la recibió con los brazos abiertos y ella se fue, dejando para siempre su Colombia natal para triunfar como la estrella que apuntaba a ser lejos del país.

