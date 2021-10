El desprestigio que le está dando RCN a Marlon Moreno

.Publicidad.

Marlon Moreno es de esos actores que gustan y se adaptan perfectamente a ser el malo de la novela. Desde esa posición es que ha brillado en novelas como El Capo y La Venganza de Analía. Dueño de un talento y carácter único, eso le ha valido para una ya larga carrera en la televisión plagada de papeles estelares y más de siete premios como los India Catalina o los TVyNovelas.

Cuando RCN confió en él para hacer la producción de El Capo ni ellos se imaginaban el fenómeno que iba a causar. Su personaje fue un capo ficticio pero único. Gustavo Bolívar hizo una especie de mezcla de todos los grandes capos del narcotráfico que existieron para darle vida al personaje, pero la apuesta solo resultaría si daban con el actor indicado para eso y afortunadamente contaron con Marlon.

La primera temporada de la novela fue tan exitosa que tuvo un promedio de más de 13 puntos en el rating, puntaje al que hoy en día por ejemplo apenas llega a veces La Voz Senior. Confiando en el éxito de aquellos lejanos 2009 y 2010, RCN decidió repetir nuevamente la novela a las 10 de la noche, pero la gente no está viendo la producción por estar pegados en Caracol.

A las 10 PM le está dando muy duro otra repetición de Caracol: Nuevo Rico, Nuevo Pobre, que por haber iniciado hace ya más de un mes tiene una audiencia fiel que no va a cambiar el canal por ver El Capo. Le ha ido tan mal que no ha sumado ni siquiera 5 puntos de rating, Todo esto repercute negativamente no solo en el prestigio de Marlon como actor, sino en el numeroso y talentoso elenco de la novela que supo ser de las mejores en su momento pero que hoy en día no le está dando resultados a RCN.

