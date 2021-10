¿Por qué la familia de Legarda no puede ver ni en pintura a Luisa Fernanda W?

.Publicidad.

Muchos colombianos no sabían quién era Luisa Fernanda W hasta que una bala perdida mató a su novio, el cantante de reggetón Legarda. Desde ese momento Luisa Fernanda convirtió su duelo en una estrategia publicitaria. A su familia nunca le gustó que se subiera a una tarima a cantar el día de su entierro con una minifalda. Tampoco cayó bien que tapara un tatuaje de su novio que tenía en el brazo y que en tiempo record se enamorara, se casara y tendría hijo con el cantante de músic popular Pipe Bueno.

Las hermanas del cantante fallecido, Daniela y María Legarda, criticaron que la cantante tuviera una relación menos de un mes después de la muerte de su hermano. “Si está con Pipe Bueno o con otro mañana eso no me importa, lo que nos dolió mucho es que la gente nos atacaba cuando dijimos la verdad, lo de Pipe yo lo he sabido desde hace 11 meses, entonces no me importa".

Es que la familia se quejó de que el día del entierro del muchacho Luisa Fernanda no mostrara demasiada tristeza. Esa rabia se convirtió en un rugido feroz después de que la influencer, avenida en cantante, hiciera un tremendo show por la muerte de su pequeño cerdo que tenía de mascota. ¿Vale más la vida de un cerdo que la de su novio?

Las Legarda no pararon de atacar a Luisa Fernanda: “No es que algo pasó, (…) a veces la persona que tú crees que era, pues no es así. Yo no tengo ningún problema con Lu, pero tampoco voy a decir que me gusta como ella actúa, como ella piensa. Yo tengo un corazón muy grande, entonces no tengo un problema con ella, pero tampoco soy su fan número 1″:

María agregó: “Yo lo que más aprecio en este mundo es la lealtad, sea en amistades, sea en lo que sea. Yo creo que uno debe ser real, y eso para mí es una cualidad. Si dices algo, hazlo. Pero no digas una cosa, muestres otra y después ponte brava porque la gente siente algo. Sé real en lo que eres y ya”.

Las hermanas además publicaron este post en Instagram:

