¿Por qué "Franco Reyes" no quiso estar en la nueva temporada de Pasión de Gavilanes?

18 años después de que Caracol emitiera Pasión de Gavilanes y rompiera todo tipo de récords de audiencia, la exitosa novela regresará para una segunda temporada que seguirá contando la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Caracol revivió esa novela el año pasado durante la pandemia de COVID-19. Acertadamente decidieron repetir una de las novelas más exitosas de su historia y, como si fuera la primera vez, lideraron el rating indiscutidamente. Producto de todo ese éxito que volvió a tener, Telemundo se propuso reunir a todo el elenco y ya están en las grabaciones de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes.

Para esta nueva temporada se logró reunir a casi todo el elenco de la producción original. Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Cristina Liley harán parte de la novela, pero el gran ausente será Michel Brown quien interpreta a Franco, el menor de los hermanos Reyes.

La historia tendrá que adaptarse sin la presencia de Franco en la historia, y contrario a lo que muchos pudieran pensar no fueron las cuestiones contractuales las que impidieron que el reencuentro fuera completo. El mismo actor argentino dijo el año pasado en una entrevista que él mismo decidió rechazar el proyecto.

En ese entonces se estaba rumoreando con la nueva temporada, pero desde ya el actor argentino dijo que no iba a ser parte de la nueva temporada. En entrevista con FórmulaTV dijo "la van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer".

A Brown le ofrecieron hacer parte del proyecto que sin él no hubiera sido posible en 2003 y dijo: "yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas".

Mientras tanto, sus excompañeros de elenco han puesto varias fotos del rodaje, donde se ven muy contentos por el reencuentro para una nueva temporada de una de las novelas colombianas más exitosas a nivel nacional e internacional que se estrenará en 2022.

