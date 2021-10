Mientras James se pierde en Catar, Luis Diaz marca golazos en Champions

.Publicidad.

James no da pie con bola. Después de seis meses de no estar en las canchas reapareció en la estruendosa derrota de su equipo, el Al Rayyan, por tres goles por cero. Los que creían que el colombiano iba a volar en la paupérrima liga de ese Emirato se equivocan feo. James recibió zapato de lo lindo y la va a costar adaptarse. Es casi seguro que para los próximos partidos, contra Brasil y Paraguay, Rueda, teniendo en cuenta que no tiene mucho de donde escoger, lo llame a vestir la camiseta de la selección.

Mientras tanto en Portugal Luis Diaz vuela. Las directivas del Porto ya se frotan las manos con la transacción que harán en los próximos meses cuando inevitablemente el delantero guajiro sea vendido por una cifra astronómica. Parte de esa venta será para Fuad Char, presidente del Junior, quien tiene el 20% del pase por derechos de formación.

-Publicidad.-

Este golazo contra el poderoso Milan le dio la victoria al Porto. Observen la calidad, el tiro seco al ángulo y la tranquilidad para definir:

Gooollll de Luis Díaz 👏🏻👏🏻 Porto 1 -Milan 0 pic.twitter.com/m9WWLX3tzY — CESAR PALOMINO (@CESAPALO) October 19, 2021

Publicidad.