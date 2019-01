¿Por qué Fernando Gaitán murió a la 1:46 p.m.?

“La Clínica del Country lamenta informar que el paciente Fernando Gaitán Salom, Guionista y Productor de televisión, falleció el día de hoy a la 1:46 p.m., luego de ingresar al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio” dice escuetamente el comunicado de la clínica. Y aunque todos morimos de paro cardiorrespiratorio hay un detalle importante en la información. La hora.

Colombia y la cultura latinoamericana toda le debe mucho a Fernando Gaitán. Algunos intelectuales piensan que el sub-género de la novela radial o televisiva o culebrón, como dicen en España, es la más brillante contribución de nuestro continente a la literatura. Importantes escritores como Mario Vargas Llosa le han rendido culto en obras como “La tía Julia y el escribidor” (1977) Para darle vuelta a la tortilla, como dicen de nuevo en España, esta novela fue convertida en telenovela en Colombia cuatro años después de su publicación. Gaitán no fue el guionista en ese caso pero brilló en el cultivo de este género literario.

Las novelas radiales aparecieron por allá a mediados del siglo pasado en Brasil y Cuba. Todos recordamos alguna de nuestra infancia. Yo personalmente fui fiel oyente infantil del “Derecho de nacer” En ella aparecían ya algunos elementos clásicos del género: hijo o hija nacida fuera del matrimonio, madre conocida, padre desconocido o viceversa, abuela o nodriza que recordaba el secreto familiar, crimen y resolución melodramática del enredo. Fernando Gaitán tomó este canon literario y escribió lo que para mí es el Don Quijote de las telenovelas: “Café, con aroma de mujer” (1994) Aunque la posterior Betty fuera más popular sin duda alguna Café es el Quijote de nuestras telenovelas. Por ella Gaitán merecería un Premio Nobel de Literatura colombiano, si existiera, pero murió el 29 de enero de 2019 a la 1:46 de la tarde. Y aunque la causa final finalísima de la muerte es siempre misteriosa, hablemos del día y la hora.

Los profesores de medicina siempre hemos enseñado que el pico de paros cardiorespiratorios inesperados, casi todos debido a trastornos del ritmo cardíaco por enfermedad coronaria, ocurre los días lunes a las horas tempranas de la mañana. Aunque pueden sobrevenir en cualquier momento su mayor probabilidad de ocurrencia, repetíamos, es el primer día de la semana laboral y camino al trabajo. Así le pasó a mi tío Alfonso, la primera muerte que recuerdo claramente, quien entró en su carro y al poner la llave en el encendido cayó muerto sobre el timón. Esto era una muerte típica en los años cincuenta del siglo pasado cuando sufríamos una epidemia mundial de infartos de miocardio. Pero las cosas están cambiando según estudios recientes.

Unos diez días antes que Gaitán muriera CNN publicó una nota titulada “Ya es menos probable que usted sufra paro cardiorespiratorio mortal los lunes en la mañana”. Nuestro admirado guionista murió un martes en la tarde. Investigadores en Los Angeles y la Universidad de Oregon han estudiado cuidadosamente 2,631 casos de muerte súbita por patología cardíaca en el oeste de los EEUU. : 32% sobrevinieron en la tarde, 14% en la mañana temprano, 27% a media mañana y 27% en la noche. En cuanto a los días de la semana lo único que encontraron fue una tendencia a disminuir su ocurrencia los domingos.

A los investigadores les llama la atención que haya desaparecido el tradicional pico de los infartos y paros cardiorespiratorios (lunes por la mañana) que los profesores hemos enseñado casi como dogma de la cardiología por muchos años. Pero es más significativa la explicación que adelantan del cambio en el fenómeno. Nuestra hipótesis, escriben, es que en las dos últimas décadas hemos cambiado nuestra forma de vida. Vivimos permanentemente conectados (wired) siempre estamos encendidos, muchas personas trabajan todo el tiempo (24/7) con sus computadores personales y tabletas, algunos toda la noche.

Hemos perdido el ritmo de la vida. Ritmo de la vida que seguíamos desde que empezamos a ser hombres y mujeres caminar, cazar o recoger alimentos durante el día, dormir en la noche y durante toda la noche exceptuando frecuentes ejercicios eróticos.

Los resultados de nuestra desarmonía circadiana no son sorprendentes, dicen los investigadores. Muchos estudios han mostrado en los últimos años que el desorden en el ciclo horario natural está asociado a más frecuencia de enfermedades cardiovasculares. Nuestra cultura actual sufre de algo que podría llamarse distonía o atonía temporal: toda hora es buena para todo y todo día sirve para preocuparse por el que viene después. El modelo social del hombre o mujer triunfadora es ser obligatoriamente delgado, bien vestido con su power dress, atento siempre a su omnipresente tableta y trabajando 24/7. Quien no se conforma a ese molde es un perdedor.

No creo que Fernando Gaitán siguiera esas normas porque era un admirable creador de personajes inolvidables, narrador y oyente atento de narraciones cuentan sus amigos. Un hombre dedicado a su arte y oficio no podía ser tan unidimensional como hemos descrito. Pero desgraciadamente su muerte repentina un martes por la tarde ilustra lo que sufren nuestros corazones en estos tiempos 24/7.

Por último como médico no puedo dejar de subrayar dos errores que cometió Fernando en su vida. No es culpa de él estoy seguro pero era un fumador compulsivo como cuenta Iván Gallo en su crónica de ayer en Las2orillas (https://www.las2orillas.co/la-ultima-vez-que-vi-fernando-gaitan-batallando-contra-el-cigarrillo/) El otro error lo cuenta Julio Sánchez Cristo en El País de Cali, Fernando vivía “noches interminables” Hubiera sido más saludable aunque difícil cambiar esas dos circunstancias en su vida. Pero ya es tarde después de la 1.46 p.m. del martes 29 de enero de 2019. No lo conocí pero lo quiero como dice uno de todos los grandes escritores.