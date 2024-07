¿Por qué es más saludable comer dos hamburguesas que un combo con papas fritas?

.Publicidad.

El famoso combo de hamburguesa con papas es popular en el mundo entero, incluso algunos han llegado a decir que ‘hamburguesa sin papas no es hamburguesa’. No obstante, para nadie es un secreto que esta no es una comida muy saludable y por ende, algunas han tratado de buscar la forma más saludable de consumirla. Por eso le contamos sobre las afirmaciones de una nutricionista que indica que es mejor comer dos hamburguesas solas, que una con papas.

La nutricionista estadounidense Emily Field reveló en una entrevista con Business Insider, que es preferible no comerse las papas fritas y en cambio pedir una segunda hamburguesa “Quiero que las personas puedan acercarse a cualquier alimento, a cualquier situación, y saber que aún pueden tomar una decisión responsable para su cuerpo”, dijo la experta.

..Publicidad..

Por esto es mejor comer dos hamburguesas que comerse una con papas

Su explicación más detallada es que cuando usted ingiere papas fritas consume grasas y carbohidratos. Lo que carece de los nutrientes adicionales que una persona podría recibir si elige una segunda hamburguesa.

...Publicidad...

Pero no solo se trata de la opinión de la nutricionista, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una hamburguesa de una sola pieza sin nada encima tiene 13 gramos de proteína, 10 gramos de grasa y 29 gramos de carbohidratos, incluyendo el pan, lo que hace un total de 254 calorías. Mientras que unas papas fritas tienen un total de 326 calorías.

....Publicidad....

Lo que reforzó Business Insider “si cambia las patatas fritas por una segunda hamburguesa, prácticamente duplicará su ingesta de proteínas y reducirás la cantidad de grasas y carbohidratos que consume” afirman. Este simple cambio podría ayudarle a estabilizar sus niveles de azúcar en sangre.

| Ver también: Seis razones por las que no debe tocar la patas de su gato; son muy sensibles