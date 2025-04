Por qué el Banco de la República esta blindado frente a las pataletas del presidente Petro

Cuarenta profesionales son el equipo que asesora la Junta del Banco, a la que la ira del Presidente no le hará cambiar sus posiciones. Juan José Echavarría explica

El Banco de la república manejado por una junta directiva es una de las instituciones más respetadas y con más prestigio de Colombia responsable de mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Tienen en sus manos el control de la inflación y las medidas para buscar el crecimiento económico, una ecuación que no siempre deja contentos a los Presidentes como acaba de ocurrir con Gustavo Petro quien no disimuló su ira por no haber bajado las tasas de interés que según él se trataba de una medida necesaria para dinamizar la economía.

Esta vez rompió los límites y a través del Ministro de hacienda German Ávila, quien apenas se estrenaba rompió la discreción acostumbrada de la junta e hizo pública la votación para poner en la picota pública a una reconocida economista Olga Lucía Acosta -nominada por Petro-, por no haber apoyado la voluntad presidencial.

La cascada de trinos en tono alto planteo una vez más el debate sobre la independencia de la junta del Banco de la República, Juan José Echavarría quien llegó a la junta en el gobierno de Álvaro Uribe y luego, cercano al Presidente Juan Manuel Santos, fue nombrado gerente en el 2017. Permaneció cuatro años y ahora es investigador de Fedesarrollo, el centro de pensamiento económico de más prestigio en el país. En esta conversación con Juan Manuel Ospina explica porque la junta directiva del Banco de la República está blindada y sus decisiones no están sometidas a la presión de los presidentes, ni Petro ni ninguno otro.

Juan Manuel Ospina: ¿Estamos viendo con el presidente Petro sus intereses en que la Junta del Banco de la República sea una dependencia más del gobierno al servicio de los intereses del gobierno?

Juan José Echavarría: El antecedente de la Junta del Banco es la Junta Monetaria, donde habían ministros de todo tipo: el de Hacienda, el de Desarrollo, imagino que el ministro de Agricultura, eso cambió en el 91, copiando modelos internacionales que básicamente han tendido a crear cuerpos académicos, tecnocráticos, independientes de los gobiernos.

¿Y por qué independientes? Y es que a los gobiernos le interesa el período de cuatro años, pero se necesita una entidad que piense en Colombia próximos 10, 15, 20 años. Y eso hace toda la diferencia del mundo porque a los gobiernos les interesa bajar la tasa de interés ya para que se cree empleo y el problema de la inflación queda para luego, para los próximos gobiernos.

Hay que crear un banco central que mire largo plazo, pues no puede salirse fácil del problema porque si crea, si reactiva mucho la economía y se recalienta hoy el problema es cómo se baja la inflación en los próximos períodos y eso hace toda la diferencia del mundo.

Hay bancos centrales independientes en la mayoría de países serios del mundo y también en Colombia. El banco hace lo que cualquier economista hace y mirar la inflación y el crecimiento. Si al banco lo único que importara fuera de la inflación, es muy fácil crear una recesión violenta hoy y se acabó el problema. La mejor prueba de que al banco le interesan los dos es que el banco poco a poco mira las dos variables. El problema es que si la inflación se queda muy alta mucho tiempo hay que causar una recesión para bajarla y esa es la acción.

En ese punto es donde suelen generarse, llamémoslo las tensiones entre los gobiernos, los distintos gobiernos y la Junta del Banco de la República. El gobierno quiere tener crecimiento, quiere apoyar crecimiento, y para eso necesita liquidez, necesita recursos, necesita crédito para las obras que se va a hacer durante su periodo y el Banco le dice, de acuerdo pero sin comprometer el futuro. El banco si tiene esa visión de largo plazo que es fundamental y que los gobiernos puede que lo tengan en su discurso o en su práctica diaria el gobierno se mueve casi en el inmediatismo de cumplir unos compromisos y cumplir durante su periodo.

Hay una tensión entre las dos dinámicas y las dos necesidades políticas. No es que la una sea mejor que la otra es que se tienen que como no sé si complementar por menos o articular, no es el punto.

Vea la conversación completa aquí: