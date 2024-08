¿Por qué Colombia fracasa en los juegos olímpicos?

.Publicidad.

La delegación colombiana no ha logrado alcanzar la primera medalla en los Olímpicos de Paris de 2024. Si bien los deportistas han dado su mejor esfuerzo, y varios han logrado diplomas olímpicos es decir han llegado de cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo lugar en sus respectivas disciplinas, el resultado no deja de ser un poco amargo por no conseguir una medalla para el país, si no se gana nada Colombia va a tener un descalabro olímpico.

Existen otros factores que han perjudicado de manera grave el sueño olímpico nacional, según los expertos, el retraso en obras de infraestructura deportiva, por ejemplo, La Unidad Deportiva el Salitre en Bogotá ha afectado de manera aguda el desempeño de los atletas. La infraestructura no ha sido la única causa.

Las causas del descalabro olímpico

Además de la infraestructura, existen otros factores, según los expertos, que han dificultado el ascenso de Colombia en varios deportes. Un motivo es la poca popularidad de otros juegos más allá del fútbol, e incluso, la liga femenina de fútbol ha tenido varios problemas por escándalos relacionados a los pagos de las jugadoras, acoso por parte de entrenadores y personal médico, y tal vez el factor más grave, una lentitud por parte de la federación colombiana de fútbol a la hora de desarrollar una liga femenina de futbol profesional; no obstante Ramón Jesurún argumentó que no le han girado suficiente dinero, y esa la causa de los problemas.

Otro de los males del deporte colombiano, según los especialistas, es la corrupción. Una muestra, para los juegos nacionales de Ibagué existieron dudas sobre el gasto de $50 mil millones por dejar varias obras en el limbo, no pocas construcciones con retrasos, sobrecostos y políticos investigados, por ejemplo, el exalcalde de Ibagué Luis H Rodríguez, quien se encuentra privado de la libertad desde el 2017. No ha sido el único caso en Barranquilla también se invirtieron recursos que se perdieron por dejar de realizar los juegos Panamericanos, y otro caso conocido en la capital es La Unidad Deportiva el Salitre, que aún le falta tiempo para el día de la inauguración.

La última causa de la pesadilla Olímpica, según varios conocedores de la materia, es la falta de apoyo a los deportistas, dejando a lado que en general los deportes son para los años de juventud. Muchos atletas no alcanzan la suficiente fama para tener los megacontratos de unos pocos afortunados, una muestra, ningún boxeador colombiano ha estado cerca de ganar el salario del mítico Canelo Álvarez, y no pocos terminaron en el olvido.

(Fuente X)

Por todo lo anterior no es de extrañar que muchos sean deportistas por amor al arte, y que si compiten con otros tengan todo en contra, y sea casi imposible traer una medalla olímpica de regreso de Paris.