El exjurado de Yo Me Llamo que ya olvidaron los colombianos

Por más exitoso que sea un reality no siempre va a tener la mejor audiencia del mundo, y eso fue lo que le pasó a la cuarta temporada de Yo Me Llamo en Colombia. Un reality que ha sido recordado por muchos en casi todas las ediciones que ha tenido falló en el 2015, cuando Amparo Grisales no estuvo presente y en Caracol se rebuscaron un nuevo formato y jurados.

Esa cuarta temporada no fue con convocatoria abierta a todos los colombianos, sino que se reunió a los ganadores de las ediciones de Yo Me Llamo de todo el continente con el objetivo de elegir al mejor jurado de toda Latinoamérica. En esa edición que participaron los ganadores de Colombia, México, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador uno de los jurados fue Julio Sabala.

Mejor conocido como "El hombre de las mil caras", Sabala es uno de los imitadores más exitosos de todo el continente. Desde muy joven hizo una gran carrera desde los años 80 y ha recorrido desde Europa hasta Latinoamérica con sus grandes shows. Incluso él tiene el récord de transformarse en el menor tiempo posible en un artista diferente, haciéndolo en menos de dos minutos.

Sin embargo y pese a ser un artista reconocido a nivel internacional por su talento en la imitación, no fue suficiente para evitar el fracaso de aquella edición. Su mejor capítulo que fue el de estreno tuvo 13.2 de rating, mientras que en una semana la octava temporada de Yo Me Llamo ha registrado más de 15 puntos en todos sus capítulos. Por el bajo rating fue que Sabala se quedó en el olvido de los colombianos.

