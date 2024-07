¿Por qué aumenta drásticamente la búsqueda de información sobre drogas en internet en Colombia?

Por: Jehison Rey |

julio 08, 2024

En medio de un preocupante incremento en los casos de muerte relacionados con el consumo de droga, Colombia enfrenta un panorama desafiante en materia de salud pública. Según datos recientes del Observatorio de Drogas en Colombia (O.D.C), entre 2013 y 2023 se reportaron un total de 30 casos de muertes asociadas al uso de fentanilo en el país. SEOIS, una agencia especializada en SEO y análisis de datos digitales, ha realizado un estudio sobre las tendencias de búsqueda en línea relacionadas con diversas drogas en Colombia durante el año 2024. Estos han sido los resultados:

Fentanilo: La droga que más preocupa en 2024

El fentanilo ha captado una atención significativa en los primeros meses de 2024. Según los datos recopilados por SEOIS, las búsquedas directas sobre el fentanilo alcanzan las 74,000 consultas, mientras que las indirectas suman 56,000, totalizando 130,000 búsquedas relacionadas. Entre las consultas más frecuentes se incluyen "¿Qué es el fentanilo?", "Fentanilo presentación" y "¿Para qué sirve el fentanilo?".

Variación Regional del Interés en Fentanilo

El mismo estudio también revela que el interés en el fentanilo varía significativamente por regiones en Colombia. Las áreas con mayor índice de búsqueda son: Amazonas, Caldas, Nariño, Risaralda y Antioquia. Esto resalta la necesidad de implementar campañas efectivas de prevención dirigidas a estos departamentos.

Comparación con otras drogas

Si hacemos comparativos con otras drogas que circulan en el país se evidencia que el cannabis continúa siendo la droga más buscada en Colombia. Durante el período analizado, las búsquedas relacionadas con el cannabis superan consistentemente a las demás drogas. En contraste, el fentanilo ha tenido el segundo índice de búsqueda más amplio, mientras que la cocaína, MDMA y LSD presentan índices menores de interés.

Tendencias de Búsqueda y Daño Potencial

El estudio de SEOIS coincide con hallazgos previos como del artículo del 2016 "Can Google Searches Predict the Popularity and Harm of Psychoactive Agents?" (¿Pueden las búsquedas en Google predecir la popularidad y los daños de los agentes psicoactivos?). Este artículo demuestra cómo las tendencias de búsqueda en Google pueden ser un indicador confiable tanto de la popularidad como del daño potencial de sustancias psicoactivas. Utilizando diversas técnicas, este estudio correlacionó los picos en las búsquedas de Google con aumentos en las admisiones hospitalarias y las muertes relacionadas con drogas.

Comentarios de Expertos

Mario Gaitán, Gerente de SEOIS y experto en tendencias digitales, comentó que "El incremento en las búsquedas de fentanilo refleja una preocupación creciente entre los colombianos. Estos datos son indicativos de una posible correlación con un aumento en el consumo y los riesgos asociados. Es crucial que las autoridades utilicen esta información como una herramienta para la prevención y la intervención temprana."

Llamado a la Acción

Con el fentanilo emergiendo como una preocupación destacada, es esencial que las autoridades de salud pública, junto con la sociedad civil y el sector privado, intensifiquen los esfuerzos por combatir esta problemática. Solo mediante una acción conjunta y decisiva podremos mitigar los riesgos asociados y proteger la salud y el bienestar de todos los colombianos.