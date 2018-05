Por qué me atrapó ‘Nadie me quita lo bailao”, la última producción de RCN

Hay que ser sinceros, ni a usted ni a mí nos gusta RCN, pero para criticar hay que ver y saber aceptar cuando algo es bueno o malo.

Hace un par de días me topé con una telenovela llamada Nadie me quita lo bailao y me di a la tarea de poner la alarma a las 10:30 p.m. para observar los primeros capítulos.

Debo decir que he quedado enganchado y estas son mis razones:

El ritmo: hay dos ritmos, el más obvio es el de la música, el de la salsa, el del break dance de los 70 y 80, el de jazz, en fin, todas las coreografías y pasos de bailadores típicos de la época dorada de Cali que se pueden apreciar en cada capítulo. El otro ritmo y es el que más me gusta es el de la historia, su edición, la combinación entre los planos, la música y los cortes rápidos. Ea una propuesta muy original, diferente a las novelas típicas caleñas que han salido en los últimos años.

El tratamiento audiovisual: como ya lo he mencionado antes, la forma en la que se cuenta la historia audiovisualmente la hace muy interesante. Tiene una muy buena fotografía, es rápida y transmite con el color. Además, tiene armonía la música con la iluminación y sobre todo, no se torna ni sosa ni aburrida.

Historia: es un producto bien contextualizado, cuenta con música, ropa, autos, palabras y dichos de la época. Igualmente, muestra lugares, colegios y barrios reales que fueron o aún son muy populares, lo cual denota un respeto hacia la región y es una muestra de calidad y profesionalismo.

Conflictos personales: las subtramas más interesantes son las de dos los dos amigos del protagonista. Uno de ellos empieza a descubrir que se siente y le gusta la idea de ser mujer, pero su padre (un hombre típico de la época) ignorante en temas de sexualidad, lo descubre, lo castiga y humilla cada día hasta que el joven llega a tener ideas suicidas. Por otro lado, el otro amigo, “hijo de papi y mami”, atropella a una mujer mientras conduce borracho y logra salirse con la suya porque tiene dinero; sin embargo, la culpa le pasa una cara factura y cae en una adicción al alcohol. Sin duda, son problemáticas que aún siguen vigentes en la sociedad y que extrañamente se abordan en la televisión colombiana.

La realidad es que con cada capítulo que veo me siento inmerso en un relato del querido Andrés Caicedo, que denota en sus textos una Cali juvenil, rebelde, libre y contagiada con la música, ya sea salsa dura, break dance, rock y otros ritmos; una Cali peligrosa donde hay tropeles y droga en cada esquina; una Cali territorial, abierta en su sexualidad, pero que discrimina inclementemente a los negros y los homosexuales.

Nadie me quita lo bailao es por lejos, en estos pocos capítulos que he visto, la mejor representación audiovisual de mi ciudad en una determinada época. Ojalá nunca pierdan ese ritmo porque me decepcionaría profundamente.

