Por principios, renuncio al aval del Partido Liberal para aspirar al Concejo de Montería

El Partido Liberal manejado por Gaviria no es el mismo de López Pumarejo que se conectaba con lo que hoy pregona Petro: reformas tributaria, agraria, laboral, etc.

Por: EFRAIN DIAZ AGUILAR |

mayo 31, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Montería, mayo 25 de 2023

Señor

XXXXXXXXXXXXX

Ciudad

Distinguido señor:

Respetuosamente me dirijo a usted para manifestarle que por principios, me es imposible aceptar su ofrecimiento de aspirar al Concejo de Montería por la lista del Partido liberal.

Cuando le hablo de principios, debe saber que los principios son aquellas reglas o normas que no son negociables, son los que definen la conducta de un ser humano en la sociedad, es decir, nos guían para obrar correctamente de manera individual o colectiva; es cierto que mis ideas son liberales pero cuando le hablo de ideas liberales, me refiero a esa filosofía política que muchos definen como liberalismo que no es más que esa que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la tolerancia en el marco del Estado Social de derecho.

Entrando en materia, el Partido Liberal de hoy, manejado por CESAR GAVIRIA TRUJILLO, no es el mismo Partido Liberal de ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO que tenía mucha similitud con la filosofía política llamada liberalismo y con lo que hoy pregona nuestro actual Presidente de la república GUSTAVO PETRO URREGO; el Partido Liberal de Alfonso LÓPEZ PUMAREJO, con su Revolución en Marcha, le dejó al pueblo colombiano muchas reivindicaciones entre ellas las reformas: constitucional, educativa, penal, tributaria, agraria, laboral, para ello, contó con el apoyo de los sindicatos y del pueblo en general.

Todos esos derechos que le mencioné, fueron conculcados durante la administración de otro Liberal, CESAR GAVIRIA TRUJILLO, la famosa APERTURA ECONOMICA fue la plataforma para echar a la calle a innumerables trabajadoras y trabajadores, dejando sin el sustento a miles de familias colombianas que entraron en pobreza y miseria; ¿Qué ironías tiene la vida, verdad? por culpa de un liberal, CESAR GAVIRIA TRUJILO, somos el segundo país más desigual de Latinoamérica.

Con el ánimo de reducir el tamaño del Estado privatizó casi todas las empresas del sector Público, atendiendo al pie de la letra las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, por eso al terminar su mandato en 1994 ya tenía listo su nuevo cargo: Secretario General de la OEA para que impulsara la política Neoliberal en toda Latinoamérica a sangre y fuego como lo hizo en Colombia, sus dos periodos consecutivos en la OEA, (1994-2004) fueron suficientes, para cumplir la tarea.

Me es imposible, portar la credencial de un partido que le arrebató los derechos al pueblo colombiano con leyes como la Ley 50 del 90, Reforma Laboral; ley 100 de 1993, Reforma a la Salud; ley 142 de 1994, Servicios Públicos, por mencionar unas pocas; todo lo que se consiguió durante la administración de un Presidente Liberal ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, fueron arrebatados durante otro gobierno Liberal, CESAR GAVIRIA TRUJILLO.

Soy un hombre de principios, a usted le consta que voté con Petro en el 2018 y ahora en el 2022, por lo tanto le manifiesto que no solo declino a su ofrecimiento del Aval del Partido Liberal para aspirar al Concejo de Montería, sino, a toda coalición que sea contraria al CAMBIO POR LA VIDA, porque Colombia debe ser Potencia Mundial de la Vida.

Respetuosamente,

EFRAIN DIAZ AGUILAR

CC No6873663