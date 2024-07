Por estas razones la presentación de Shakira en la Copa América fue criticada ¿Hubo playback?

El show de la barranquillera, que fue rechazado por algunos fanáticos del futbol; no sólo modificó el entretiempo, sino que fue criticado por "no estar a altura"

Desde el inicio hubo problemas con la presentación de Shakira en la Copa América 2024. Para comenzar, muchos fanáticos no vieron con buenos ojos que su canción "Puntería" fuera elegida como canción oficial, por no tener ninguna relación con este evento deportivo o con el futbol en general. Pero la polémica se multiplicó en los últimos días, cuando la Conmebol anunció que se extendería el entretiempo para que la barranquillera pudiera cuadrar su show y llegó a su pico máximo, cuando las redes sociales se alborotaron hablando de playback. Es decir, denunciando que Shakira no habría cantado realmente.

Algunos incluso recordaron su show como evento central de la final del Super Tazón estadounidense, donde también habría aplicado esta técnica. Además, también se llegó a decir que ambos shows eran prácticamente idénticos.

Shakira todavía no se ha pronunciado, pero vale la pena remarcar que muchos de los artistas que han pasado por el Super Tazón, han hecho playback. Un caso emblemático es el de los Red Hot Chili Peppers, quienes al tener que aplicar esta técnica que muchos amantes de la música consideran poco digna, salieron con todos los instrumentos desconectados y evidenciando que no tenían cables.

Al final, uno de ellos publicó un trino donde aclaraba que la presentación había sido falsa, pero honesta y explicando que no había forma posible de discutir con la organización del evento la posibilidad de tocar realmente en la presentación.

El "playback" en la presentación de Shakira en la Copa América 2024

Es muy probable que la barranquillera haya hecho playback, porque apenas tenía 10 o 15 minutos para cuadrar toda su presentación en la que interpretó canciones como "Te felicito", "TQG" y "Puntería"; que al igual que le ocurrió hace años a Red Hot Chili Peppers o como le puede haber ocurrido a ella en el Super Bowl, que fuera imposible tener una presentación tradicional de Shakira con tan poco tiempo de preparación.

A Shakira también se la ha criticado duramente, porque algunos fanáticos de la artista piensan que este show estuvo muy por debajo del nivel de las presentaciones que ha hecho cuando ha cantado en la Copa Mundial de la FIFA, donde ha brillado en tres ocasiones con canciones como "Hips don't lie", "Waka waka" y "La la la".

Estos son algunos de los trinos de los fanáticos del futbol, y de Shakira, que cuestionaron con dureza la presentación de la barranquillera:

Shakira después de hacer playback con 3 temas para la Conmebol. pic.twitter.com/6VE8SOC0JF — Ignacio (@ignacioledesma0) July 15, 2024

2 millones de dólares cobró shakira y hace playback? hubieran llevado a los palmeras que por tres sanguches de milanesa cantan a favor de men3m — ale_ bc (@alebc32946038) July 15, 2024

Shakira haciendo playback y EN INGLÉS?pic.twitter.com/eIuoZDp8Vf — Rory (@rorypasteura) July 15, 2024