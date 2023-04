¿Por eso ya no vive con Robinson? El compañero de trabajo que enamoró a primera vista a Adriana Arango

.Publicidad.

En la exitosa novela ‘Ana de nadie’ se conocieron Adriana Arango y Paola Turbay, quienes hicieron parte del elenco. No obstante, su relación laboral fue más allá y se convirtieron en un apoyo mutuo, o así lo expresaron en una entrevista con el programa ‘Bravíssimo’.

En la entrevista, Adriana Arango, recibió un emotivo mensaje de su compañera, a lo que comentó “Sí me tocó conocerla grabando. […] Cuando la conocí, amor a primera vista. Es de un sentido del humor fantástico. […] Entonces ha sido divino conocer a Paola”. Elogiandola y expresando su cariño por ella, además, contó lo conmovida que está con el talento de su compañera.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adriana Arango (@adrianaarango)

Adriana Arango, lloró por la ex reina, sucedió en la escena en la que Violeta le cuenta a Ana que vio a su marido con otra mujer mucho más joven: “Violeta no lloraba, pero a mí me conmovieron tanto las escenas de Paola, que me ataqué a llorar. Yo pensé que iban a cortar y me iban a decir: ‘Cálmate’, pero lo dejaron”, confesando que la actuación de su amiga la emocionaba hasta las lágrimas, ahí nació un fuerte vínculo entre ellas. Sin dejar de lado que según Arango, el ambiente con el resto de sus compañeros también fue maravilloso.

Publicidad.

|Ver también: ¿En honor a la arrogancia que lo alejó del fútbol? El negocio por el que critican a James Rodríguez