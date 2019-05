Por culpa de Peñalosa no he podido visitar a mi mamá en el cementerio central

El 31 de diciembre del 2018 mi mamá murió en un paseo en Santa Marta. Con el dolor en el alma nos devolvimos a Bogotá con su cuerpo. A la viejita la querían mucho y había tanta gente que quería despedirse de ella que se llenaron tres buses acompañándonos hasta el cementerio central. Cuando bajamos el féretro y nos disponíamos la tropa a entrar, nos dijeron que solo unos pocos podíamos acompañar a mi madre a darle su último adiós. Cinco meses después las obras, que arrancaron en febrero del 2018, no han terminado. Ir al cementerio central a visitarla se ha convertido en un verdadero calvario y no nos dejan entrar como si el campo santo se hubiera convertido en una cárcel impenetrable. Hemos puesto las quejas respectivas a diestra y siniestra pero nadie nos da razón. Nosotros lo único que queremos es cambiarle las flores que ya, de tanto olvido, de tanto no verla, se están secando. Este es el video que muestra como las obras entorpecen el paso.

