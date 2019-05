¡Nada que hacer! Políticos corruptos para ciudadanos corruptos

Es difícil ver todas las consecuencias que tiene el fenómeno de corrupción en nuestra sociedad, por eso algo que crece y crece es la sensación de desconfianza generalizada. Sin embargo, al ser algo tan común en nuestro entorno, muchos terminan normalizando esos actos corruptos, pero no solo eso, realizar hechos moralmente deshonestos en nuestro día a día se va volviendo la norma.

Si lo pensamos, muchos actos de nuestras vidas han pasado de ser deshonestos a moralmente permitidos. El ejemplo sucede a diario, pero para la muestra un botón: en un examen en el colegio o en la universidad se castiga al compañero que no ayuda a otro, pero nunca a la persona que solicita copiar para pasar el examen. Este acto poco a poco se fue normalizando como correcto, aunque lo correcto sea ayudar o pedir ayuda en el examen para pasar y lo moralmente incorrecto sea no ayudar cuando alguien lo solicita. De hecho, la consecuencia natural de este último acto es que tus compañeros te acosen o maltraten por no dar esa ayuda, siendo esto un castigo social.

Publicidad

No obstante, este ejemplo es uno en un millón, porque alrededor abundan: buscar en tu entorno un médico para que te haga una excusa médica o copiar y pegar desde páginas de internet para hacer un trabajo (acto denominado como plagio) o solicitar sin ningún problema que te quiten una falta o te modifiquen una nota. Pues bien, todo va sumando en nuestro imaginario de lo que es moralmente aceptado y lo que no. Por ende, el término de corrupción se muta de una persona a otra, generando varios disensos en cuanto a las circunstancias, generando grandes debates de lo qué es y no es corrupción.

Publicidad.

Pero un punto importante es que esto taladra y va generando una idiosincrasia típica, para la muestra está la frase “el vivo vive del bobo”, que en Colombia es pan de cada día. Con esto se genera una construcción mental de que el abuso de poder es permitido, que si puedo hacerlo y el otro es más débil es correcto, que si yo tengo el poder y lo puedo hacer así sea un acto moralmente reprochable no importa, siempre y cuando alcance el objetivo propuesto.

Sin embargo, esto lleva a preguntarse: ¿todo camino es correcto para alcanzar los objetivos propuestos?, ¿es decir que no importa el camino, lo importante es la meta? Y si la meta es tener más dinero, riqueza, fortuna, el medidor de meta es claro. Acá cabe anotar que este comportamiento y esta forma de pensar han llevado a una degradación de la sociedad que pide con gran aplomo que se crucifique a todo político corrupto, olvidando que el día de mañana el que subirá, si tiene esta misma idiosincrasia, lo que va hacer es nuevamente un acto de corrupción, ¿porque cómo llega una persona a la política?, ¿por su deseo de ayuda a los demás o porque tiene deseos de tener dinero y poder? La respuesta es clara.

Ahora, lo que tenemos en las noticias cada día es el efecto de la corrupción en las justas proporciones, acá una clara muestra: 308 niños y niñas mueren en Colombia por desnutrición entre el 01 de enero de 2018 al 27 de abril de 2019. Y eso no es todo, también hay casos bien conocidos como que el expresidente Juan Manuel Santos recibió dineros de Odebrecht para financiar su campaña. En este punto, vale preguntar qué hizo la sociedad para castigarlo. Parece que no mucho, ya que ganó el premio Nobel de la Paz y además consiguió escribir uno de los libros más vendidos.

Es importante señalar que no hay actos medianamente corruptos, se hacen actos de corrupción o no se hacen, acá no hay grises. Pensar que no se es corrupto porque no se copió un examen completo sino unas pocas preguntas o solo una pregunta es mentirse a sí mismo. Pensar que una sociedad está dirigida por corruptos y los problemas son solo culpa de ellos, sin asumir que nosotros también estamos generando una cultura a nuestro alrededor deshonesta, no sirve de nada, porque cuántas personas no están involucradas en minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico que actualmente dominan las decisiones políticas de nuestro país… De allí que todo se resume en políticos corruptos para ciudadanos corruptos.

Por eso antes de lanzar la piedra para castigar y recriminar a los políticos corruptos, vale la pena pensar en los actos que se han normalizado que son deshonestos y que debemos trabajar. Si cada uno de nosotros hace lo que nos corresponde de manera seria, responsable y honesta, estamos aportando un grano de arena, el cual se puede multiplicar, pero si seguimos señalando a los demás sin revisarnos a nosotros mismos esto no va a cambiar.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!